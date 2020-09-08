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Актору Єфремову дали 8 років колонії за скоєння смертельної ДТП

Вівторок, 8 вересня 2020, 13:00

Російського актора Михайла Єфремова визнали винним у скоєнні смертельної ДТП у центрі Москви і засудили до 8 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

Джерело: російське видання ТАСС 

Пряма мова судді: "Взяти Єфремова під варту в залі суду. Призначити покарання у вигляді восьми років колонії загального режиму...

Єфремов, керуючи транспортним засобом, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, здійснив виїзд на зустрічну смугу руху, який призвів до смерті людини".

Деталі: Суд вирішив, що виправлення Єфремова неможливе без ізоляції від суспільства. Він також позбавив актора водійських прав терміном на 3 роки і стягнув з нього 800 тис. рублів на користь старшого сина загиблого у ДТП у Москві.

Відзначається, що Єфремов зустрів призначення покарання без емоцій. Він простягнув руки конвою, який надів на них наручники.

Суддя Олена Абрамова у вироку зазначила, що Єфремов порушив значний перелік правил дорожнього руху, в результаті чого не впорався з керуванням автомобілем, виїхав на зустрічну смугу і став винуватцем зіткнення.

Повідомляється, що до будинку Єфремова приїжджав помічник адвоката актора, який піднявся в квартиру артиста і спустився з речами. Сам Єфремов приїхав на вирок без речей.

Сторона обвинувачення просила засудити актора до 11 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Адвокат Єфремова Ельман Пашаєв попросив суд призначити акторові покарання, не пов'язане з позбавленням волі, в крайньому випадку - відправити його в колонію-поселення.

Сам Єфремов у своєму останньому слові визнав провину, розкаявся і порівняв клопотання прокурора із смертним вироком.

Актора в РФ звинуватили в порушенні правил дорожнього руху, що призвело з необережності до смерті людини і було скоєне в стані сп'яніння. Покарання може скласти від 5 до 12 років позбавлення волі.

Теми: РосіяДТПсуд


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