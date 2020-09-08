Синоптики розповіли, якої погоди чекати в найближчі дні

У найближчі дні в Україні буде тепло і без опадів, в частині регіонів утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "8-11 вересня у південній частині, східних, центральних областях, більшості районів Сумської, Київської та Рівненської областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки".

Деталі: 9 вересня в Україні без опадів, вночі +9-13, вдень +19-12, на півдні країни до +26.

10 вересня опади не прогнозуються, і ще дещо потеплішає: на заході вночі +8-10, вдень до +26, на півночі, сході та в центрі вночі до +13, вдень +24-27.

На півдні країни вночі до +12-15, вдень стовпчики термометрів підстрибнуть до +31.