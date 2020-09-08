Синоптики розповіли, якої погоди чекати в найближчі дні
Вівторок, 8 вересня 2020, 12:10
У найближчі дні в Україні буде тепло і без опадів, в частині регіонів утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Джерело: Укргідрометцентр
Дослівно: "8-11 вересня у південній частині, східних, центральних областях, більшості районів Сумської, Київської та Рівненської областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки".
Деталі: 9 вересня в Україні без опадів, вночі +9-13, вдень +19-12, на півдні країни до +26.
10 вересня опади не прогнозуються, і ще дещо потеплішає: на заході вночі +8-10, вдень до +26, на півночі, сході та в центрі вночі до +13, вдень +24-27.
На півдні країни вночі до +12-15, вдень стовпчики термометрів підстрибнуть до +31.
Українська правда