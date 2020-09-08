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Зеленський прокоментував порушення перемир'я: "Ми одразу відреагували"

Вівторок, 8 вересня 2020, 12:38
Зеленський прокоментував порушення перемир'я: Ми одразу відреагували

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зв'язувалася із Російською Федерацію через порушення режиму тиші на Донбасі, але зазначив, що є багато речей, які не повідомляють у ЗМІ, тому що влада хоче захистити не одну людину, а 40 мільйонів українців. 

Джерело: Зеленський на Сумщині 8 вересня

Пряма мова: "Ми реагуємо (на обстріли і вбивство на Донбасі - ред.). Ми одразу відреагували, є деякі речі, які ми не обговорюємо із засобами масової інформації, тому що наша задача захищати не одну людину, а захищати 40 мільйонів нашої незалежної країни.

Щодо тих порушень, я скажу вам відверто це найскладніша на сьогодні робота - зберігати життя українців. Дуже поверхньо на цю тему я не можу спілкуватися, тому що я глибоко у цій темі і я не можу відповідати.

Що стосується режиму тиші 42 дні. Режим тиші зберігався до тієї провокації, яка забрала життя нашого бійця. Ми на рівні міністрів закордонних справ і не тільки зв’язувалися з Російською Федерацією, яка повинна тримати ці домовленості, які були на рівні ТКГ.

Навіщо я буду говорити вам про кількість термінових нарад з приводу цієї провокації? Багато чого робиться і зроблено як військовими, так і розвідниками нашої країни. Ми все одно будемо робити все, щоби зберегти режим тиші, щоб уникнути великої кількості поранених і загиблих, іншого варіанту, як зберегти життя людей, я не бачу".

Що було раніше: 6 вересня формування РФ порушили режим припинення вогню поблизу населеного пункту Красногорівка, внаслідок якого було поранено українського військовослужбовця.

Після вечірнього зведення у пресцентрі ООС повідомили про другий обстріл бойовиків, внаслідок якого загинув український військовий.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийДонбасобстрілРосіяпрезидент
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