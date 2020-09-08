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Палиця назвав Азарова професіоналом і поставив у приклад Шмигалю

Вівторок, 8 вересня 2020, 13:22
Палиця назвав Азарова професіоналом і поставив у приклад Шмигалю

Народний депутат з групи "За майбутнє" Ігор Палиця вважає Миколу Азарова на посаді прем'єра професіоналом з великої літери, не те що теперішній голова уряду Денис Шмигаль.

Джерело: близький соратник Ігоря Коломойського і нардеп Ігор Палиця в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "Азаров був професіонал, при чому з великої букви. Якщо порівнювати за професіоналізмом, скажімо, Азарова зі Шмигалем чи Гончаруком, то їх не можна на одну сходинку навіть поставити".

Деталі: На переконання Палиці, Азаров приймав зважені рішення і дуже багато з них "були державницькі".

При цьому нардеп визнає, що експрем'єр "робив якісь помилки" і "давав якісь преференції донецьким своїм улюбленцям".

За словами Палиці, хоча останнім часом він і голосував за прем'єрів Олексія Гончарука і Дениса Шмигаля, але шкодує про це. "Тому що уряд має працювати. Не може бути країна без уряду. Мої принципи, що має працювати державна система, машина. Але має працювати правильно", - пояснив депутат Ради.

Повний текст читайте в інтерв'ю "Ігор Палиця: Коломойський не женеться за грошима так, як Порошенко"

Українська правда

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Теми: АзаровШмигаль Кабінет міністрів
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