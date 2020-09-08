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Для виявлення порушників на дорогах поліція впровадить "фантомні патрулі"

Вівторок, 8 вересня 2020, 13:23

Поліцейські автомобілі хочуть обладнати приладами для фіксації порушення швидкості руху машин.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на пресконференції за результатами перших 100 днів роботи автоматичної системи фото і відео фіксації порушень ПДР, цитує пресслужба МВС

Пряма мова: "У патрульній машині встановлюється прилад, який дозволяє фіксувати правопорушення, які відбуваються навколо поліцейського авто, навіть якщо воно перебуває у русі. Тобто, є можливість зафіксувати порушення швидкості руху автівок, які рухаються в попутному напрямку або у зустрічному.

Це надає можливість поліцейському бути мобільним та забезпечує додатковий момент превенції порушень. Наразі закуповується 4 тестові програми, тендер вже оголошено. А на майбутню програму 2021-2023 роки закладена купівля кількасот таких приладів".

Деталі: Голова Державного агентства інфраструктурних проектів Кирило Хом'яков зазначив, що до кінця року на дорогах України з’явиться чотири тестові програми, а 300 патрульних автомобілів, обладнані такими системами, з’являться в найближчі декілька років.

Все буде фінансуватися з державних програм. Хом’яков запевнив, що всі закупівлі та тендери є абсолютно прозорими.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко додав, що майбутня система контролю швидкості в Україні складатиметься з декількох частин

Перша частина -  це стаціонарні камери, які встановлені в місцях підвищеної аварійності і про них знають всі водії. Друга частина – це камери, які встановлюють в поліцейські авто. А третя – це камери типу TruCam.

Українська правда
Теми: автоМВС


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