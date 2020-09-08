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Зеленський втрачає підтримку киян

Вівторок, 8 вересня 2020, 13:36
Фото ОПУ з Facebook

Президент Володимир Зеленський продовжує втрачати підтримку киян – станом на початок вересня його діяльністю незадоволені 61% опитаних, тоді коли у вересні 2019 року таких було – 17%.

Джерело: результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 31 серпня – 1 вересня

Дослівно: "34% опитаних задоволені діяльністю президента України Володимира Зеленського, 61% – не задоволені. У порівнянні із минулорічними показниками задоволеність роботою глави держави погіршилася". 

 

Дослідження тривало 31 серпня – 1 вересня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1200 мешканців Києва від 18 років і старше.

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.  

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Українська правда
Теми: Зеленськийсоціологія


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