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У Київраду можуть пройти одразу 9 партій

Вівторок, 8 вересня 2020, 14:20
Ajnj

Одразу 9 партій можуть потрапити до Київської міської ради на місцевих виборах у жовтні.

Джерело: результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 31 серпня – 1 вересня

Дослівно: "У рейтингу політичних сил на виборах до міської ради лідером є партія "УДАР" за яку готові віддати голоси 28,6% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори".

Деталі: Партію "Європейська солідарність" підтримують 14,0% опитаних, партію "Слуга народу"  – 10,7%, партію "Перемога Пальчевського" – 6,9%, партію "Опозиційна платформа – За життя" – 6,8%, партію "Голос" – 6,5%, партію "Батьківщина" – 6,4%, партію "Сила і честь" – 5,5%, партію Шарія – 3,8%. 

 

Рейтинг інших сил нижче 3%, водночас близько 13% киян ще не визначилися з вибором.

Загалом однозначну готовність взяти участь у виборах мера та міської ради у жовтні 2020 року висловили 69% опитаних. Найвищий рівень мобілізації – серед найстарших опитаних.

49% жителів Києва заявили, що часто слідкують за політичними новинами в столиці, 28% – роблять це інколи, 17% – рідко. Лише 6% взагалі не цікавляться політичним життям Києва.  

Крім, того 60% задоволені діяльністю мера Віталія Кличка, 37% – не задоволені (ця динаміка – позитивна). 59% вважають, що ситуація в Києві за час перебування Віталія Кличка на посаді мера скоріше покращилася і лише 13% побачили погіршення. 

 



Дослідження тривало 31 серпня – 1 вересня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1200 мешканців Києва від 18 років і старше.

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.  

Читайте також: Колишні, майбутні і вічний Кличко. Хто буде боротись за місце мера Києва 

Українська правда
Теми: Київвиборимісцева влада


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