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МЗС Росії викликає посла Німеччини через заяви щодо отруєння Навального

Вівторок, 8 вересня 2020, 14:49

Міністерство закордонних справ Росії викликає посла Німеччини в РФ через заяви Берліна щодо отруєння російського опозиціонера Алєксеєя Навального.

Як пише "Європейська правда", про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

За її словами, посла викликають через те, що у Німеччині лунають припущення про причетність російської влади до отруєння Навального, але Росії з міркувань таємності інформації не надають результатів лабораторних досліджень Бундесверу.

"Про яку таємність може бути мова, якщо, за інформацією зі ЗМІ, наростає обмін інформацією між клінікою "Шаріте", лабораторією Бундесверу, британською   лабораторією Портон-Даун, болгарськими установами, і все це потрапляє у доступ таких зливних ресурсів, як Bellingcat. Одночасно глава МЗС ФРН Маас в інтерв’ю німецьким ЗМІ, відповідаючи на запитання про причетність російської влади, стверджує, що цьому "є багато доказів". 

Це надто серйозно, щоб дозволяти офіційним особам Німеччини тримати все при собі. Ми очікуємо від Берліну надання усіх наявних даних - як результатів лабораторних досліджень Бундесверу, так і якихось "свідчень", які має МЗС", - заявила Захарова. 

Як повідомлялося раніше, Федеральна асоціація лікарів Німеччини (BÄK) відхилила пропозицію російських колег про створення спільної групи для проведення медичної експертизи щодо отруєння опозиціонера Алєксєя Навального. 

Нагадаємо, 7 вересня німецька клініка Шаріте, де на лікуванні перебуває Алексєй Навальний, повідомила, що політика вивели з коми. 

2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком". Сліди нервового агента в організмі опозиціонера виявили в спеціальній лабораторії Бундесверу.

У Кремлі після цього натякнули, що Навального отруїли вже в Німеччині, а в МЗС РФ заявили, що в розробці нервово-паралітичних речовин групи "Новічок" брали участь спеціалісти західних країн і структур НАТО.

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Теми: НавальнийРосіяНімеччинадипломатичні відносиниМЗС
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