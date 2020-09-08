МЗС Росії викликає посла Німеччини через заяви щодо отруєння Навального
Міністерство закордонних справ Росії викликає посла Німеччини в РФ через заяви Берліна щодо отруєння російського опозиціонера Алєксеєя Навального.
Як пише "Європейська правда", про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.
За її словами, посла викликають через те, що у Німеччині лунають припущення про причетність російської влади до отруєння Навального, але Росії з міркувань таємності інформації не надають результатів лабораторних досліджень Бундесверу.
Це надто серйозно, щоб дозволяти офіційним особам Німеччини тримати все при собі. Ми очікуємо від Берліну надання усіх наявних даних - як результатів лабораторних досліджень Бундесверу, так і якихось "свідчень", які має МЗС", - заявила Захарова.
Як повідомлялося раніше, Федеральна асоціація лікарів Німеччини (BÄK) відхилила пропозицію російських колег про створення спільної групи для проведення медичної експертизи щодо отруєння опозиціонера Алєксєя Навального.
2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком". Сліди нервового агента в організмі опозиціонера виявили в спеціальній лабораторії Бундесверу.
У Кремлі після цього натякнули, що Навального отруїли вже в Німеччині, а в МЗС РФ заявили, що в розробці нервово-паралітичних речовин групи "Новічок" брали участь спеціалісти західних країн і структур НАТО.
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