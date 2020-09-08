Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Піраміда B2B Jewelry: двох організаторів відправили під цілодобовий домашній арешт

Вівторок, 8 вересня 2020, 15:16

Трьом організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry повідомили про підозру, двох із них суд відправив під домашній арешт.

Джерело: пресцентр Служби безпеки України

Дослівно: "Наразі організатору піраміди, керівнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту, розгляд запобіжного заходу бухгалтеру відбудеться 09.09.2020 року".

Деталі: В СБУ нагадують, що 27 серпня 2020 року у межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у фігурантів справи. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

Водночас магазин имережі продовжують працювати, щоб інвестори мали можливість обміняти вже придбані сертифікати на гроші або продукцію.

Тривають слідчі дії.

Операція проводилась Головним управлінням по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБ України спільно з ГСУ Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

Передісторія:

  • 27 серпня Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B jewelry, вкладниками якої стали понад 600 тисяч громадян, а обсяг привласнених коштів становить близько 250 мільйонів доларів.
  • За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.
  • У межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.
  • Водночас засновник фінансової "піраміди" B2B jewelry Микола Гонта повідомив, що ювелірні магазини мережі працюють в звичайному режимі, а юристи компанії готують позови про спростування інформації про блокування мережі, яку раніше розмістило СБУ.

Українська правда
Теми: СБУ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 9 вересня: одкровення Богдана, заяви Лукашенка

В ОП кажуть, що в групі інспекторів на Донбасі буде "обмежена присутність бойовиків"

відео, оновленоБогдан: Чиновники Офісу президента таємно зустрічаються з Порошенком

У справі Шеремета обрали основних присяжних – адвокати

У Білорусі арештованій Колесниковій "шиють" держзраду

Учасники ТКГ спільно з ОБСЄ проведуть інспекцію в районі, де зірвали перемир'я

Усі новини...
СБУ
Соколова оприлюднила ще одну порцію записів про "вербування вагнерівців"
СБУ: контррозвідка вивела з "ДНР" бойовика, який дав важливі свідчення
СБУ ідентифікувала священника, який катував українських полонених у ОРДЛО
Останні новини
00:20
ВООЗ схвалює призупинення випробування вакцини від COVID-19, яка, ймовірно, викликає хворобу
23:59
Навального отруїли покращеним "Новічком", він повинен був померти в літаку – ЗМІ
23:27
Помер військовий, якому Зеленський казав "я ж не лох якийсь"
22:41
фотоХакери зламали сайт академії МВС Білорусі та залишили послання
22:24
У Чорткові на Тернопільщині закрили дитячі садочки
21:49
Богдан розповів, що йому спалили дві автівки в один день
21:32
Через COVID-19 у працівниці харчоблоку на карантин йде школа на Чернігівщині
21:17
Новини 9 вересня: одкровення Богдана, заяви Лукашенка
21:06
Богдан прокоментував "обіцянки Єрмака" РФ і спецоперацію щодо "вагнерівців"
21:02
Трамп визнав, що від початку свідомо применшував загрозу коронавірусу
Усі новини...