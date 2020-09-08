Піраміда B2B Jewelry: двох організаторів відправили під цілодобовий домашній арешт

Трьом організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry повідомили про підозру, двох із них суд відправив під домашній арешт.

Джерело: пресцентр Служби безпеки України

Дослівно: "Наразі організатору піраміди, керівнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту, розгляд запобіжного заходу бухгалтеру відбудеться 09.09.2020 року".

Деталі: В СБУ нагадують, що 27 серпня 2020 року у межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у фігурантів справи. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

Водночас магазин имережі продовжують працювати, щоб інвестори мали можливість обміняти вже придбані сертифікати на гроші або продукцію.

Тривають слідчі дії.

Операція проводилась Головним управлінням по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБ України спільно з ГСУ Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

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