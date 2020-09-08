Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Шмигаль відправив заступника міністра до Кривого Рогу, де страйкують шахтарі

Вівторок, 8 вересня 2020, 16:17

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Дніпропетровської ОДА розібратися із страйком працівників на шахті "Криворізького залізорудного комбінату", які залишилися під землею через проблеми із зарплатою.

Джерело: пресслужба КМУ

Пряма мова Шмигаля: "Оскільки шахти перебувають у приватній власності, то держава готова допомогти у медіації для розв’язання напруженості на цьому підприємстві.

Дав доручення голові Дніпропетровської ОДА Олександру Бондаренку ініціювати тристоронню раду та почати соціальний діалог за участю профспілки, роботодавців і керівництва області.

Ми вбачаємо, що результатом такого діалогу буде меморандум, який повинен сприяти покращенню соціального забезпечення гірників та продовженню ефективної роботи підприємства".

Деталі: Шмигаль відправив до Кривого Рогу першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлію Свириденко.   

За інформацією профспілки комбінату, гірники, які зараз залишаються під землею, забезпечені їжею та водою.  

8 вересня 84 гірники шахти "Батьківщина" (Криворізький залізорудний комбінат) залишилися під землею на знак протесту, проявляючи солідарні дії з протестувальниками шахти "Жовтнева"

Довідково: Публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат" – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська", "Тернівська" — основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Від коронавірусу помер головний педіатр Львова

У Мінську затримано понад 400 осіб

Представництво президента в Криму відповіло РФ: водою має забезпечити окупант

НАБУ викрило на хабарі помічника нардепа Юрченка зі "Слуги народу" – джерела

відео, фотоУ центрі Мінська – військова техніка, силовики розганяють і затримують людей

Розробники "Вконтакте" заявили, що обійшли блокування в Україні

Усі новини...
Останні новини
00:46
Україна в Берліні не обіцяла змінювати постанову про місцеві вибори – Єрмак
00:24
У Чернівцях майже 2 тисячі людей хворіють на коронавірус
23:53
Єрмак про майбутній обмін полоненими: з кожного боку близько 100 людей
23:34
Турецьке судно сейсмічної розвідки вийшло зі спірних вод у Східному Середземномор’ї
23:09
У Польщі заявили, що білоруська влада втратила легітимність
22:41
Від дому на 500 метрів: Ізраїль вводить жорсткий карантин
22:05
Україна готується передати до Гааги нові докази злочинів РФ під Іловайськом
21:32
Від коронавірусу помер головний педіатр Львова
21:19
Новини економіки: "Північний потік - 2" та бюджет на 2021 рік
20:47
Синоптик розповіла, коли чекати похолодання і заморозків
Усі новини...