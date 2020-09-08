Шмигаль відправив заступника міністра до Кривого Рогу, де страйкують шахтарі

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Дніпропетровської ОДА розібратися із страйком працівників на шахті "Криворізького залізорудного комбінату", які залишилися під землею через проблеми із зарплатою.

Джерело: пресслужба КМУ

Пряма мова Шмигаля: "Оскільки шахти перебувають у приватній власності, то держава готова допомогти у медіації для розв’язання напруженості на цьому підприємстві.

Дав доручення голові Дніпропетровської ОДА Олександру Бондаренку ініціювати тристоронню раду та почати соціальний діалог за участю профспілки, роботодавців і керівництва області.

Ми вбачаємо, що результатом такого діалогу буде меморандум, який повинен сприяти покращенню соціального забезпечення гірників та продовженню ефективної роботи підприємства".

Деталі: Шмигаль відправив до Кривого Рогу першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлію Свириденко.

За інформацією профспілки комбінату, гірники, які зараз залишаються під землею, забезпечені їжею та водою.

8 вересня 84 гірники шахти "Батьківщина" (Криворізький залізорудний комбінат) залишилися під землею на знак протесту, проявляючи солідарні дії з протестувальниками шахти "Жовтнева"

Довідково: Публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат" – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська", "Тернівська" — основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.