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В Італії розшукують серійного вбивцю, який втретє втік з в'язниці

Вівторок, 8 вересня 2020, 16:50

Поліція Італії розшукує серійного вбивцю, який втретє втік з в’язниці під час відбування довічного ув'язнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ansa.

60-річний Джузеппе Мастіні, якого у 1989 році засудили до довічного ув'язнення, втік під час одноденного звільнення з в'язниці суворого режиму в Сассарі, Сардинія.

"Мастіні скористався тимчасовим одноденним звільненням із в'язниці суворого режиму на Сардинії, щоб втекти, не повернувшись до своєї камери в суботу", - повідомили в поліції.

Мастіні тероризував Рим у 1970-х і 1980-х роках, вчинивши низку злочинів, включаючи вбивства, викрадення людей і крадіжки зі зламом.

Вперше він втік із в'язниці в 1987 році, коли після тимчасового звільнення з в'язниці він не повернувся. Два роки він був у розшуку і за цей час вчинив пограбування, вбив поліцейського, поранив іншого та взяв у заручники молоду дівчину.

Після того, як його знову спіймали та ув'язнили, він отримав ще одне тимчасове звільнення в 2014 році, яке було заповнене з "порушеннями", повідомили в профспілці італійської поліції, хоча неясно, чи втік він того разу.

Але в червні 2017 року він знову втік із в'язниці на півночі Італії, використовуючи той же метод.

Втеча Мастіні пожвавила політичну суперечку щодо перегляду норм дозволів на тимчасове звільнення у разі скоєння певних злочинів. Міністерство юстиції вже заявило, що перевірить рішення про надання Мастіні тимчасового звільнення.

Також повідомляється, що з лютого 2019 року суди в Італії надали 13 дозволів на тимчасове звільнення засудженим до довічного позбавлення волі: практично один на місяць, за винятком періоду карантину через коронавірус.

Теми: Італіякримінал


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