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Зеленський відповів на питання ЗМІ, чому так багато їздить Україною

Вівторок, 8 вересня 2020, 16:59

Президент Володимир Зеленський каже, що хоче на власні очі бачити, якої якості споруджуються дороги та як побудовані школи та садки, чи забезпечені вони всім необхідним.

Джерело: заява глави держави у відповідь на запитання журналіста під час робочої поїздки до Сумської області, яку передає сайт президента

Пряма мова: "Мені не все одно щодо тих програм, які ми запроваджуємо. Мені не все одно, що з ними відбувається. Коли я кажу, що ми будуємо 160 кілометрів доріг на Сумщині, – мені не все одно… Мені потім тримати відповідь перед людьми…

Я відповідальний за те, що будується в країні. Так, це не мої повноваження, але я хочу відповідати за те, що у нас відбувається. І це найголовніше повноваження президента…

Якщо їм не допомагає хтось на місці, не допомагали уряди... Навіть не вшановували пам’ять людей, які загинули. Не були там президенти. Скажіть, чи я повинен у Києві виходити на Майдан і казати: "Я патріот, все інше – "зрада"? А навіть не приїхав сюди, де така кількість загиблих воїнів…

Скільки мене вистачить, стільки я буду їздити, буду перевіряти. Подобається це комусь чи ні".

Нагадаємо: Останнім часом, коли до місцевих виборів в Україні лишилося 2 місяці, Зеленський дуже багато подорожує Україною і представляє стратегії розвитку різних регіонів.

Українська правда
Теми: ЗеленськийЗМІрегіони


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