Зеленський відповів на питання ЗМІ, чому так багато їздить Україною

Президент Володимир Зеленський каже, що хоче на власні очі бачити, якої якості споруджуються дороги та як побудовані школи та садки, чи забезпечені вони всім необхідним.

Джерело: заява глави держави у відповідь на запитання журналіста під час робочої поїздки до Сумської області, яку передає сайт президента

Пряма мова: "Мені не все одно щодо тих програм, які ми запроваджуємо. Мені не все одно, що з ними відбувається. Коли я кажу, що ми будуємо 160 кілометрів доріг на Сумщині, – мені не все одно… Мені потім тримати відповідь перед людьми…

Я відповідальний за те, що будується в країні. Так, це не мої повноваження, але я хочу відповідати за те, що у нас відбувається. І це найголовніше повноваження президента…

Якщо їм не допомагає хтось на місці, не допомагали уряди... Навіть не вшановували пам’ять людей, які загинули. Не були там президенти. Скажіть, чи я повинен у Києві виходити на Майдан і казати: "Я патріот, все інше – "зрада"? А навіть не приїхав сюди, де така кількість загиблих воїнів…

Скільки мене вистачить, стільки я буду їздити, буду перевіряти. Подобається це комусь чи ні".

Нагадаємо: Останнім часом, коли до місцевих виборів в Україні лишилося 2 місяці, Зеленський дуже багато подорожує Україною і представляє стратегії розвитку різних регіонів.