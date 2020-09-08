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У Києва з’явився власний аромат

Вівторок, 8 вересня 2020, 17:22

В управлінні туризму та промоції КМДА повідомили, що виготовили власний аромат столиці – "Київський каштан".

Джерело: управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації

Дослівно: "У Києва тепер є свій власний аромат "Київський каштан"!

Аромат виготовлений у формі декоративного саше та має свіжий і солодкий запах квітів каштану.

Саше чудово підходить для ароматизації шафи, кімнати, офісу чи машини".

Деталі: В управлінні додали, що скоро поділяться інформацією, де можна протестувати "аромат Києва".  

Українська правда
Теми: Київтуризм


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