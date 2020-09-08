У Києва з’явився власний аромат
Вівторок, 8 вересня 2020, 17:22
В управлінні туризму та промоції КМДА повідомили, що виготовили власний аромат столиці – "Київський каштан".
Джерело: управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації
Дослівно: "У Києва тепер є свій власний аромат "Київський каштан"!
Аромат виготовлений у формі декоративного саше та має свіжий і солодкий запах квітів каштану.
Саше чудово підходить для ароматизації шафи, кімнати, офісу чи машини".
Деталі: В управлінні додали, що скоро поділяться інформацією, де можна протестувати "аромат Києва".
Українська правда