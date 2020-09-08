Окупаційна поліція зомбує дітей у Криму

Співробітники так званого відділу у справах неповнолітніх управління МВС Росії в окупованій Росією Ялті "проводять бесіди" з дітьми зі спортивних секцій "про тероризм і екстремізм".

Джерело: "Крим Реалії" з посиланням на так звану "адміністрацію" Ялти

Деталі: Згідно з інформацією, під час зустрічі з дітьми Старший інспектор у справах неповнолітніх управління так званої російської поліції Ялти Анна Меметова пояснила, що окупаційні силовики "працюють на випередження і запобігають загрозам", але "не можна втрачати пильність, бо терористи і екстремісти хочуть дестабілізувати ситуацію шляхом погроз і насильства".

Нагадаємо: Після окупації Криму російські силовики систематично проводять обшуки і затримання на півострові.

Десятки громадян України, які утримуються у в'язницях анексованого Криму і сусідній Росії за звинуваченнями в "екстремізмі" і "тероризм" визнані правозахисними організаціями політв'язнями.