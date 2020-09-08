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Меркель: Рішення щодо "Північного потоку-2" буде європейським, а не німецьким

Вівторок, 8 вересня 2020, 18:54

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель має намір погоджувати будь-які дії проти Росії у зв'язку з отруєнням опозиціонера Алєксєя Навального з європейськими партнерами, виключаючи односторонню відповідь.

Про це Меркель сказала на закритому засіданні парламентської фракції християнських демократів у Берліні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

За даними агентства, Меркель підкреслила, що хімічна атака на Навального була спрямована не в бік Німеччини і тому є проблемою для всього Європейського Союзу.

На зустрічі вона також зазначила, що ще не прийняла остаточного рішення про те, чи торкнуться будь-які дії проти Москви газопроводу "Північний потік-2".

Раніше у вівторок міністр фінансів Олаф Шольц також публічно заявляв, що Німеччина буде працювати з партнерами з ЄС і НАТО, щоб розробити відповідь Москві, і відмовився повідомити, чи підтримує він проєкт трубопроводу.

"Навального отруїли, це безперечно ясно - і це те, що ми не приймемо. Це суперечить усім нашим юридичним ідеям", - заявив він на онлайн-заході Bloomberg.

Як повідомлялося, 7 вересня Меркель говорила, що вже не виключає, що газопровід "Північний потік-2" може потрапити під санкції у зв’язку з отруєнням Навального. 

Раніше Меркель заявляла, що питання газопроводу і отруєння Навального не слід пов’язувати і трубопровід має бути добудований.

Нагадаємо, 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком". Сліди нервового агента в організмі опозиціонера виявили в спеціальній лабораторії Бундесверу.

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Теми: МеркельРосіягазНімеччина


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