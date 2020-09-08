Туреччина посилила карантин: змушують носити маски на пляжах

Туреччина анонсувала нові карантинні обмеження через зростання кількості заражень.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Anadolu.

Розпорядження про посилення карантину надіслали губернаторам усіх провінцій, яких у країні 81.

На всій території країни у громадських місцях маски будуть обов’язковими, включно з такими просторами, як парки та пляжі.

Забороняють перевезення стоячих пасажирів у міських автобусах, зокрема мікроавтобусах, якщо при цьому неможливо забезпечити дотримання дистанції. Жорсткість цього обмеження для метро, трамваїв та більших автобусів регіони можуть визначати самостійно.

Забороняють концерти та подібні розваги у ресторанах, готелях та кафе після 24:00.

Крім цього, місцеву владу закликають посилити перевірку дотримання карантину на ринках, пляжах у закладах та інших громадських місцях.

З перших днів вересня добовий приріст заражень у Туреччині становить близько 1,5 тисячі, а 7 вересня перевищив 1700. Всього з початку епідемії у Туреччині зареєстрували 281,5 тисяч підтверджених випадків коронавірусу та 6730 смертей.