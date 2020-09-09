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На дорогах можуть почати зважувати пасажирський транспорт

Середа, 9 вересня 2020, 01:56

На українських дорогах, окрім вантажівок, можуть почати зважувати пасажирський транспорт. 

Джерело: міністр інфраструктури Владислав Криклій на зустрічі "Безпека має значення", передає "Інтерфакс"

Пряма мова: "Завжди для всіх комплекси зважування в русі були суто для вантажівок. Водночас зрозуміло, що і в пасажирських перевезеннях також є порушення в перевезенні поза нормою. Оскільки коли в маршрутне таксі або автобус сідає більше людей, ніж допустима технічними параметрами норма, це ті самі ризики".

Деталі: Міністр додав, що таке рішення може вплинути на безпеку пасажирів та учасників дорожнього руху.  

"Тому потенціал габаритно-вагового контролю може бути розширено з вантажівок на пасажирські перевезення. І все це має працювати в комплексі, в єдиній системі", - сказав Криклій.

Планується, що це питання буде вирішуватись разом із нардепами.  

Що передувало: Протягом січня - серпня 2020 року інспектори "Укртрансбезпеки" перевірили майже 400 тисяч транспортних засобів та нарахували більше 81 млн грн плати за перевантаження.

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський пригрозив наслідками далекобійникам і власникам вантажівок, які намагаються обійти зважування машин за допомогою соцмереж і руйнують нові дороги.

Теми: дороги


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