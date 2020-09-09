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СБУ викрила схему розкрадання міських коштів у Дніпрі

Середа, 9 вересня 2020, 06:41
СБУ викрила схему розкрадання міських коштів у Дніпрі

Служба безпеки України викрила схему через яку бюджет Дніпра поніс мільйонні збитки.

Джерело: повідомлення СБУ

Деталі: Протягом 2017-2019 років у місті будували "Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правобережний", що перебуває у власності комунального підприємства. 

В СБУ вважають, що керівник компанії підрядника штучно завищив вартість робіт, складаючи для цього "липові" акти прийому робіт для замовника будівництва. 

У міськраді ж у свою чергу не перевіряли звітну документацію та підписували "липові" акти.  

"За результатами проведеної судово-будівельної експертизи, реальна сума збитків бюджету Дніпра становила понад 5,5 мільйона гривень", – йдеться у повідомленні. 

Наразі колишньому начальнику відділу Східного офісу Держаудитслужби оголошено підозри із ряду статей, зокрема зловживання владою, службове підроблення, розтрата майна.

Директор комунального підприємства підозрюється у службовій недбалості. 

Українська правда

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Теми: ДніпроСБУ
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