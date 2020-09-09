СБУ викрила схему розкрадання міських коштів у Дніпрі

Служба безпеки України викрила схему через яку бюджет Дніпра поніс мільйонні збитки.

Джерело: повідомлення СБУ

Деталі: Протягом 2017-2019 років у місті будували "Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правобережний", що перебуває у власності комунального підприємства.

В СБУ вважають, що керівник компанії підрядника штучно завищив вартість робіт, складаючи для цього "липові" акти прийому робіт для замовника будівництва.

У міськраді ж у свою чергу не перевіряли звітну документацію та підписували "липові" акти.

"За результатами проведеної судово-будівельної експертизи, реальна сума збитків бюджету Дніпра становила понад 5,5 мільйона гривень", – йдеться у повідомленні.

Наразі колишньому начальнику відділу Східного офісу Держаудитслужби оголошено підозри із ряду статей, зокрема зловживання владою, службове підроблення, розтрата майна.

Директор комунального підприємства підозрюється у службовій недбалості.