В Україні за добу 2551 хворих на COVID-19 і 45 смертей

За попередню добу, 8 вересня, в Україні підтвердили 2551 випадків захворювання на COVID-19, 45 осіб померли.

Джерело: дані РНБО, брифінг МОЗ

Деталі: Загалом в Україні 143 030 осіб хворих на COVID-19.

Одужали за попередню добу 1157 осіб.

Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (310), Харківській (291) та Тернопільській (244) областях.

За словами міністра МОЗ Максима Степанова, захворіли 160 дітей і 135 медпрацівників. Госпіталізували 389 людей.

Всього в Україні провели 1 751 931 тестів методом ПЛР.

Нагадаємо, за добу 7 вересня 2 411 жителям України підтвердили діагноз "коронавірусна хвороба", померли 57 хворих – і це найбільша кількість летальних випадків за добу за час спостережень, одужали 940 осіб.