Білорусь: ще один член Координаційної ради опозиції перестав виходити на зв’язок

Член Координаційної ради опозиції Максим Знак вранці перестав виходити на зв’язок, встигнувши написати перед тим про "маски".

Як пише "Європейська правда" з посиланням на TUT.BY, про це повідомляють його колеги.

У цей час він перебував в офісі штабу кандидата в президенти Віктора Бабарика.

Як розповів прессекретар штабу Гліб Глібов, вони з Максимом домовлялися про розмову о 8-30, але він не з’явився в Zoom.

"Я йому зателефонував. Він сказав фразу "схоже, хтось до нас прийшов", відімкнувся і написав слово "маски". Зараз він недоступний", - повідомив Глібов.

Максим Знак - один з двох членів президії Координаційної ради, які ще не затримані і в Білорусі. Решта п’ятеро його колег або затримані, або примусово вивезені за кордон.

Нагадаємо, 8 вересня в Україну прибули два члени ради - Іван Кравцов та Антон Родненков, двоє з трьох опозиціонерів, які 7 вересня перестали виходити на зв’язок. Марія Колесникова залишилася у Білорусі, хоча спершу представник білоруського Державного прикордонного комітету запевняв, що кордон перетнули усі троє. Потім він підтвердив, що Колесникову затримали на кордоні.

Колеги, зокрема й Максим Знак, вважають, що їхнє рішення виїхати з країни не було добровільним.

Інтерфакс-Україна з посиланням на власне джерело повідомив, що Колесникова, щоб залишитися в Білорусі, порвала на кордоні свій паспорт.

6 вересня стало відомо про виїзд до Польщі Ольги Ковалькової, члена президії Координаційної ради опозиції. Вона заявила, що її змусили покинути країну з погрозою тривалого арешту.

ЄС назвав неприйнятними політичні арешти у Білорусі.