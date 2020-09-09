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Білорусь: ще один член Координаційної ради опозиції перестав виходити на зв’язок

Середа, 9 вересня 2020, 09:57

Член Координаційної ради опозиції Максим Знак вранці перестав виходити на зв’язок, встигнувши написати перед тим про "маски".

Як пише "Європейська правда" з посиланням на TUT.BY, про це повідомляють його колеги. 

У цей час він перебував в офісі штабу кандидата в президенти Віктора Бабарика.

Як розповів прессекретар штабу Гліб Глібов, вони з Максимом домовлялися про розмову о 8-30, але він  не з’явився в Zoom.

"Я йому зателефонував. Він сказав фразу "схоже, хтось до нас прийшов", відімкнувся і написав слово "маски". Зараз він недоступний", - повідомив Глібов. 

Максим Знак - один з двох членів президії Координаційної ради, які ще не затримані і в Білорусі. Решта п’ятеро його колег або затримані, або примусово вивезені за кордон. 

Нагадаємо, 8 вересня в Україну прибули два члени ради - Іван Кравцов та Антон Родненков, двоє з трьох опозиціонерів, які 7 вересня перестали виходити на зв’язок. Марія Колесникова залишилася у Білорусі, хоча спершу представник білоруського Державного прикордонного комітету запевняв, що кордон перетнули усі троє. Потім він підтвердив, що Колесникову затримали на кордоні. 

Колеги, зокрема й Максим Знак, вважають, що їхнє рішення виїхати з країни не було добровільним. 

Інтерфакс-Україна з посиланням на власне джерело повідомив, що Колесникова, щоб залишитися в Білорусі, порвала на кордоні свій паспорт

6 вересня стало відомо про виїзд до Польщі Ольги Ковалькової, члена президії Координаційної ради опозиції. Вона заявила, що її змусили покинути країну з погрозою тривалого арешту.

ЄС назвав неприйнятними політичні арешти у Білорусі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусьмітинги
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