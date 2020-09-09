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AstraZeneca призупиняє випробування вакцини від коронавірусу: захворів волонтер

Середа, 9 вересня 2020, 10:15

Фармацевтична компанія AstraZeneca призупиняє усі клінічні випробування вакцини від коронавірусу, яку розробляють при Університеті Оксфорду, у зв’язку з хворобою одного з волонтерів, що потенційно може бути побічною реакцію на вакцину.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Financial Times.

Симпоми з'явилися у людини, що бере участь в випробуваннях вакцини у Британії. Загалом до 2-3 стадії досліджень залучені тисячі волонтерів у всьому світі, з них лише у США - близько 30 тисяч.

Компанія заявила, що детально з’ясує причини захворювання волонтера та спробує, аби це не спричинило значної затримки у подальших дослідженнях. 

"Це звичайний порядок дій, який передбачено для випадків, коли під час випробування у волонтерів виникає непояснювана хвороба – щоб забезпечити чесність випробувань. Під час масштабних випробувань, хвороби можуть виникати і випадково, але такі випадки потребують детальної перевірки", - зазначив речник AstraZeneca.

AstraZeneca стала однією з перших компаній, які заявили про успіх масштабних випробувань вакцини від COVID-19. 

30 мільйонів доз майбутньої вакцини від компанії вже законтрактувала Британія, а Єврокомісія – 300 мільйонів доз. 

Теми: коронавірусCovid-2019медицинанаука


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