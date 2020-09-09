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Більше 50% українців вважають, що після виборів для їхнього міста нічого не зміниться

Середа, 9 вересня 2020, 11:14
Більше 50% українців вважають, що після виборів для їхнього міста нічого не зміниться

За результатами соціологічного опитування, 59% українців планують брати участь у місцевих виборах, при цьому 56% опитаних вважають, що після виборів ситуація у їхньому місті не зміниться. 

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг", проведеного 29 серпня – 3 вересня  

Дослівно: "59% зазначили, що обов’язково братимуть участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. 19% зазначили, що шанси на їхню участь складають "50 на 50", 7% – висловилися, що можливо прийдуть на дільниці, 14% оцінили свою участь у місцевих виборах як малоймовірну.

Відносно вищий рівень передвиборчої мобілізації спостерігається серед найстарших". 

Деталі: При цьому 56% респондентів вважають, що ситуація на регіональному рівні після місцевих виборів не зміниться. 27% очікують покращення, а 8% – погіршення.

 

Опитування провела соціологічна група Рейтинг 29 серпня – 3 вересня 2020 року методом CATI (телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера) серед 10000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Помилка репрезентативності дослідження не більше 1%. 

Українська правда
Теми: опитуваннясоціологіямісцева влада
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