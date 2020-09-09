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Головний епідеміолог Молдови заявив, що COVID-19 вбив лише тих, "хто і так був тягарем"

Середа, 9 вересня 2020, 11:18

Головний епідеміолог Молдови, директор Національного агентства з громадської охорони здоров'я Ніколає Фуртуне викликав обурення, заявивши, що коронавірус  "забрав життя тих, хто і так був тягарем для оточуючих".

Про це він заявив в ефірі телеканалу TVR Moldova, повідомляє "Європейська правда".

"Не хочу, щоб мене засуджували або здатися цинічним, але в усьому світі COVID-19  забрав життя тих, хто і так був тягарем для себе і оточуючих. Це були люди, які боролися з останніми стадіями раку, важким діабетом, серцево-судинними патологіями. Так сталося і у Франції, і в Італії, і, на жаль, в Молдові", — заявив Фуртуне.

Вже наступного ранку Демпартія, ексміністр охорони здоров'я Алла Немеренко і опозиційні партії дружно зажадали його відставки.

Фуртуне спробував врятувати становище і заявив, що його неправильно зрозуміли, так як він мав на увазі, що ці хворі — "тягар з медичної точки зору, а не з соціальної". Незабаром після цього вже президент Ігор Додон зажадав його відставки.

Відтак, 8 вересня, як повідомляє Newsmaker, Ніколає Фуртуне оголосив про свою відставку під час засідання, яке скликав прем'єр-міністр Іон Кіку.

Як відзначили в уряді, Кіку "високо оцінив професіоналізм Фуртуне і подякував за його роботу глави агентства в надзвичайно складний період на національному та глобальному рівнях". Однак прем'єр-міністр висловив жаль з приводу недавніх заяв Фуртуне про померлих від коронавірусу пацієнтів.

Теми: МолдовакоронавірусCovid-2019
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