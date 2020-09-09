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У Києві вибухнула автоцистерна для транспортування газу, є загиблий

Середа, 9 вересня 2020, 11:49

У столиці під час зварювальних робіт вибухнула автоцистерна для транспортування газу, внаслідок події загинула людина, ще 1 чоловіка госпіталізували у лікарню.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Дослівно: "О 9:32 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про вибух автоцистерни на одному з підприємств, що знаходиться на вулиці Віскозній.

Попередньо встановлено, що у результаті проведення зварювальних робіт стався вибух автоцистерни. Внаслідок цього на місці події загинув 52-річний чоловік, житель Херсонської області, а 33 – річного чоловіка доправили до лікарняного закладу з тілесними ушкодженнями".

Деталі: На місці події поліцейські проводять першочергові слідчі дії та встановлюють обставини події.

Наразі проводиться перевірка, за результатами якої цій події буде надана правова кваліфікація.

Українська правда
Теми: Київвибухгаз


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