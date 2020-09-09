Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Києві за добу на коронавірус захворіли понад 300 людей

Середа, 9 вересня 2020, 12:10

У 310 мешканців Києва виявили минулої доби захворювання на коронавірус, четверо хворих померли.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Кількість хворих на коронавірус у Києві зростає. За минулу добу виявили ще 310 хворих. Четверо людей померли. Всього коронавірус забрав життя 250-ти киян. А підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 15 821".

 

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 53, у Подільському – 42, Деснянському – 40 випадків.

Серед тих, хто захворіли минулої доби: 167 жінок віком від 18 до 83 років і вісім дівчаток від двох до 17 років. А також 122 чоловіка віком від 18 до 78 рокiв і 13 хлопчиків від одного до 17 років. Захворіли також 13 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 43 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 84 людини. Всього коронавірус подолали 4910 мешканців Києва.

За словами Кличка, не зменшується кількість хворих, які потребують госпіталізації.  

Наразі в стаціонарах столичних медзакладів лікуються 913 хворих на коронавірус. Із них 23 дитини. 158 пацієнтів - у важкому стані. 216 отримують кисневу підтримку. 18 - під апаратами ШВЛ. Іще 84 пацієнти перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У справі Шеремета обрали основних присяжних – адвокати

У Білорусі арештованій Колесниковій "шиють" держзраду

Учасники ТКГ спільно з ОБСЄ проведуть інспекцію в районі, де зірвали перемир'я

відеоКокаїн замість бананів: прикордонники виявили рекордну партію наркотиків

Верховний суд зупинив стягнення $350 млн з Приватбанку на користь Суркісів

фото Колесникова в СІЗО, в її квартирі обшук

Усі новини...
Київ
У Києві вибухнула автоцистерна для транспортування газу, є загиблий
Балух на ШВЛ і досі без свідомості
Побиття Балуха: правоохоронці знайшли його речі та допитують свідків
Останні новини
20:19
Новини економіки: компенсація Суркісам, розкриття даних інтернет-користувачів
20:08
До Зеленського неможливо потрапити, не погодивши з главою ОПУ – Богдан
19:47
Ексголова ОП: Зеленський зараз "бронзовий", з нього зробили Брежнєва
19:46
В уряді пояснили, від чого залежить швидка приватизація Одеського припортового
19:40
відеоБогдан: Чиновники Офісу президента таємно зустрічаються з Порошенком
19:39
Богдан заявив, що найбільший вплив на Зеленського має нардеп-ресторатор
19:38
Податковим боржникам хочуть заборонити виїзд з України
19:31
Черновецький позивається до Кабміну через статус російської мови
18:56
Курс гривні продовжує повільно знижуватися до долара
18:42
фотоПрем'єр Польщі вручив Тихановській ключі від нового білоруського центру у Варшаві
Усі новини...