У Києві за добу на коронавірус захворіли понад 300 людей

У 310 мешканців Києва виявили минулої доби захворювання на коронавірус, четверо хворих померли.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Кількість хворих на коронавірус у Києві зростає. За минулу добу виявили ще 310 хворих. Четверо людей померли. Всього коронавірус забрав життя 250-ти киян. А підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 15 821".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 53, у Подільському – 42, Деснянському – 40 випадків.

Серед тих, хто захворіли минулої доби: 167 жінок віком від 18 до 83 років і вісім дівчаток від двох до 17 років. А також 122 чоловіка віком від 18 до 78 рокiв і 13 хлопчиків від одного до 17 років. Захворіли також 13 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 43 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 84 людини. Всього коронавірус подолали 4910 мешканців Києва.

За словами Кличка, не зменшується кількість хворих, які потребують госпіталізації.

Наразі в стаціонарах столичних медзакладів лікуються 913 хворих на коронавірус. Із них 23 дитини. 158 пацієнтів - у важкому стані. 216 отримують кисневу підтримку. 18 - під апаратами ШВЛ. Іще 84 пацієнти перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус.