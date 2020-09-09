Суд арештував 65 літаків: літають у Крим

Суд наклав арешт на 65 літаків – порушників порядку в’їзду та виїзду з окупованого Кримського півострова.

Джерело: прессекретар прокуратури Криму Катерина Діденко у Facebook

Дослівно: "Прокуратура Автономної Республіки Крим спільно з ГУ СБУ в АР Крим звернулась до суду з клопотаннями про накладення арешту на літаки деяких російських авіакомпаній, що порушили порядок в’їзду/виїзду з/на окупований півострів та правил міжнародних польотів. Наразі арештовано 65 повітряних суден-порушників".

Деталі: Кримінальне провадження розслідують за ч. 2 ст. 332-1, ст. 334 та ч.1 ст. 111 (порушення службовими особами іноземних авіакомпаній правил міжнародних польотів і порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї) ККУ.

У прокуратурі нагадали, що з березня 2014 року Україна закрила повітряний простір над окупованим Кримом, оскільки не може гарантувати безпеку польотів. Офіційно припинене функціонування всіх аеропортів окупованого півострова.

Однак наразі встановлено близько 40 російських авіакомпаній, які здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення до Криму, порушуючи міжнародні правила польотів та закони України.