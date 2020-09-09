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Білорусь: ще одного опозиціонера затримали, у декількох обшуки, Алексієвич "постукали у двері"

Середа, 9 вересня 2020, 13:03

У Мінську майже одночасно відбуваються обшуки в помешканнях декількох членів Координаційної ради, підтвердили затримання Максима Знака, до Світлани Алексієвич дзвонили у двері невідомі особи.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода" з посиланням на їхніх колег з Координаційної ради.

Підтвердилося затримання Максима Знака, який вранці встиг написати про "маски" і перестав виходити на зв’язок. Проти нього, за попередньою інформацією, відкрили кримінальну справу за "заклики до дій, спрямованих на завдання шкоди національний безпеці", офіційно це ще не підтверджено. У його помешканні проводять обшук.

Також затримали Іллю Салея, адвоката заарештованого кандидата у президенти Віктора Бабарика, у квартирі проходить обшук. 

Обшук і в помешканні Марії Колесникової, яка вчора порвала на кордоні свій паспорт, щоб залишитися в Білорусі.Кореспонденти "Єврорадіо" повідомляють, що сходи заблоковані силовиками у балаклавах, всередину нікого не пропускають.

З-поміж семи членів президії Координаційної ради на волі залишилася тільки нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич. Під час дзвінка журналіста "Радіо Свободи" вона сказала, що до неї надзвонюють у двері невідомі особи. 

"Мені телефонують у домофон, чуєте? Стоять два автобуси. Дайте піду зберуся", - сказала вона.

Дещо згодом на сайті білоруського ПЕН-центру з’явилася її заява, в якій письменниця наголошує, що зараз забирають "найкращих із нас", але їхні місця займуть сотні інших. 

"Повстала не Координаційна рада. Повстала країна… Ми не готували переворот. Ми хотіли не допустити розколу в нашій країні. Ми хотіли, щоб у суспільстві почався діалог. Лукашенко каже, що не буде говорити з вулицею, а вулиця - це сотні тисяч людей, які щонеділі і щодня виходять туди. Це не вулиця, це народ", - наголошує Світлана Алексієвич. 

На останні новини вже відреагувала офіційна Литва.

"Брутльні порушення прав людини у Білорусі, на жаль, продовжуються. Світлана Алексієвич, лауреатка Нобелівської премії, під загрозою арешту. Інші члени президії Координаційної ради або затримані, або вислані. Міжнародна спільнота не може змовчати", - заявив президент Гітанас Науседа.

Міністр закордонних справ Лінас Лінкявічус заявив, що невідомі, які стукають у двері Алексієвич, "краще б постукали до свого сумління, якщо ще не пізно".

Теми: Білорусьопозиція
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