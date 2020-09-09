Лукашенко про Конституцію й вибори: Потрібен "міцний лідер", Україна – приклад

Олександр Лукашенко вважає, що в новій Конституції Білорусі необхідно перерозподілити повноваження між органами влади, але залишити сильну роль президента.

Джерело: в.о. президента Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю російським ЗМІ, "БЕЛТА"

Деталі: Лукашенко каже про проведення нових президентських виборів уже після ухвалення нової Конституції Білорусі.

Пряма мова Лукашенка: "Я це не виключаю. По термінах я не кажу. Треба прийняти Конституцію, провести вибори місцевих органів влади.

Якщо достроково проводити президентські вибори, то вони повинні пройти, напевно, раніше, ніж парламентські. Все-таки парламент потрібно зберегти до того, як з'явиться новий президент. А потім провести по новій Конституції – вона буде затверджена раніше – парламентські вибори...

Деякі представники окремих політичних партій в основному сходяться на тому, що треба перерозподілити повноваження між органами влади. Треба. Але при цьому треба пам'ятати: і Росія, і Білорусь – приклад того Україна – це слов'янські держави, де потрібен міцний лідер, який матиме певні повноваження. У цьому його сила. Але, напевно, не такі повноваження, які має білоруський президент".

Деталі: Лукашенко зазначив, що у президента нині колосальні за обсягом повноваження, їх треба передавати губернатору і парламенту – але так, щоб президент зберігав за собою контроль.

Пряма мова: "Умова одна: отримавши повноваження, відповідай. Тому президент повинен зберегти цей контроль за ситуацією в країні, за гілками влади. У нас же президент не очолює жодну з гілок влади. Він здійснює контроль і направляє діяльність гілок влади. Він повинен це зберегти. це його основні повноваження. і оборона, і безпека. Може, ще якісь повноваження в силу кадрових питань і так далі", – додав він.

Деталі: Що стосується структури білоруського парламенту, Лукашенко вважає: перш ніж вводити партійну чи партійно-мажоритарну систему, треба створити справжні партії, бо "вони не створені".

Пряма мова: "Ми не займалися партійним будівництвом, тому що у людей не було запиту на партії. І зараз теж. Хтось збурює: давайте партії та інше. Даю гарантії: якби ми йшли на вибори і висунули людей від партії і за мажоритарними списками, люди б, не знаючи партійних представників, обрали б мажоритарників, тому що вони розуміють, що вони від народу.

Напевно, настав час мені серйозно цим зайнятися. Звісно, до того, як ми приймемо нову Конституцію, треба ще раз пройтися по закону про партії. І хоча б визначитися: якщо партія, то яка чисельність має бути.

А так у нас усі заявили про партії, і вони фактично зареєстровані, а партійних квитків практично в жодній партії немає. А якщо є, то чисельність недобирає. Треба це все впорядкувати, а потім переходити до виборів".