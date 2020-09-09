Сім’я з Білорусі попросила захисту в Україні
Сім’я з Білорусі, слідуючи в Україну, попросила міжнародного захисту через переслідування.
Джерело: Державна прикордонна служба, речник відомства Андрій Демченко в коментарі УП
Деталі: Двоє дорослих (чоловік та жінка) разом з дітьми прибули в один з пунктів пропуску на українсько-білоруській ділянці кордону в межах Чернігівської області.
Під час прикордонного контролю вони одразу звернулися до українських прикордонників, зазначивши, що потребують додаткового захисту через утиски в своїй країні.
Зі слів чоловіка, вже певний час вони відчували утиски з боку білоруських правоохоронних органів. Однак з країни вирішили виїхати, оскільки нещодавно проти нього, начебто, була заведена надумана кримінальна справа пов’язана з хабарництвом.
Іноземцям роз’яснили порядок звернення за захистом відповідно до українського законодавства та оформили на в’їзд в Україну. До підрозділу міграційної служби України направлено повідомлення про звернення за захистом.
Пряма мова Демченка: "Найближчим часом ці громадяни мають звернутися в міграційну службу для оформлення відповідних документів".
Додатково: За останній час в пунктах пропуску на державному кордоні України щодо отримання захисту звернулись 15 громадян Білорусі.