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Сім’я з Білорусі попросила захисту в Україні

Середа, 9 вересня 2020, 13:50

Сім’я з Білорусі, слідуючи в Україну, попросила міжнародного захисту через переслідування.

Джерело: Державна прикордонна служба, речник відомства Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: Двоє дорослих (чоловік та жінка) разом з дітьми прибули в один з пунктів пропуску на українсько-білоруській ділянці кордону в межах Чернігівської області.

Під час прикордонного контролю вони одразу звернулися до українських прикордонників, зазначивши, що потребують додаткового захисту через утиски в своїй країні.

Зі слів чоловіка, вже певний час вони відчували утиски з боку білоруських правоохоронних органів. Однак з країни вирішили виїхати, оскільки нещодавно проти нього, начебто, була заведена надумана кримінальна справа пов’язана з хабарництвом.

Іноземцям роз’яснили порядок звернення за захистом відповідно до українського законодавства та оформили на в’їзд в Україну. До підрозділу міграційної служби України направлено повідомлення про звернення за захистом.

Пряма мова Демченка: "Найближчим часом ці громадяни мають звернутися в міграційну службу для оформлення відповідних документів".

Додатково: За останній час в пунктах пропуску на державному кордоні України щодо отримання захисту звернулись 15 громадян Білорусі.

Українська правда
Теми: БілоруськордонПрикордонна служба


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