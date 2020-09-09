Європейські посли зібралися вдома у Світлани Алексієвич, щоб захистити її від арешту

Низка європейських послів прийшли додому до нобелівської лауреатки Світлани Алексієвич, членкині Координаційної ради, щоб захистити її від арешту.

Як пише "Європейська правда", фото дипломатів разом із письменницею оприлюднила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.

"Переслідування, арешти та насильницьке вислання опозиції у Білорусі є серйозним порушенням права на мирний протест білоруським режимом. Щаслива поділитися цим фото, щойно знятим у Мінську - зі Світланою Алексієвич поряд з європейськими дипломатами, серед яких і дипломат Швеції", - написала Анн Лінде.

Harassments, arrests & forced exile of opposition in Belarus is serious violation of peaceful protests by the regime in Belarus.



Happy to share this photo taken a moment ago in Minsk with

Svetlana Aleksijevitj surrounded by European diplomats, including a Swedish diplomat. 🇸🇪 pic.twitter.com/b96Nafhlf6 — Ann Linde (@AnnLinde) September 9, 2020

На цей час Алексієвич є останньою з семи членів президії Координаційної ради опозиції, які ще не заарештовані та не за кордоном.

Доповнено. Заступниця посла Литви у Білорусі Аста Андріяускене у коментарі The Insider розповіла, що у Світлани Алексієвич зібралися посли Литви, Німеччини, Польщі, Швеції, Словаччини та Чехії.

За її словами, першими приїхали посол Литви Андрюс Пулокас та вона - одразу після повідомлення Алексієвич, що до неї намагаються потрапити невідомі, згодом приєдналися всі решта.

"Коли ми приїхали, тут вже було багато журналістів, багато людей, пара мікроавтобусів. Ми покликали інших послів ЄС і приїхали посли Німеччини, Польщі, Швеції, Словаччини, Чехії. Зараз думаємо, що робити далі", - розповіла вона.

За її словами, силовики намагалися потрапити у під’їзд, але їх не впустили.

"Світлана чітко дала зрозуміти, що вона не хоче виїздити з країни, що хоче залишитися з людьми у Білорусі, хоча у неї багато можливостей поїхати", - зазначила Аста Андріяускене.

Як вже повідомлялося, вранці 9 вересня підтвердилося затримання ще одного члена Координаційної ради Максима Знака. Світлана Алексієвич телефоном сказала журналістам, що до неї надзвонюють у двері невідомі особи.

Невдовзі на сайті білоруського ПЕН-центру з’явилася її заява, в якій письменниця наголошує, що зараз забирають "найкращих із нас", але їхні місця займуть сотні інших.