Європейські посли зібралися вдома у Світлани Алексієвич, щоб захистити її від арешту

Низка європейських послів прийшли додому до нобелівської лауреатки Світлани Алексієвич, членкині Координаційної ради, щоб захистити її від арешту.

Як пише "Європейська правда", фото дипломатів разом із письменницею оприлюднила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.

"Переслідування, арешти та насильницьке вислання опозиції у Білорусі є серйозним порушенням права на мирний протест білоруським режимом. Щаслива поділитися цим фото, щойно знятим у Мінську - зі Світланою Алексієвич поряд з європейськими дипломатами, серед яких і дипломат Швеції", - написала Анн Лінде.

Harassments, arrests & forced exile of opposition in Belarus is serious violation of peaceful protests by the regime in Belarus.



Happy to share this photo taken a moment ago in Minsk with

Svetlana Aleksijevitj surrounded by European diplomats, including a Swedish diplomat. 🇸🇪 pic.twitter.com/b96Nafhlf6