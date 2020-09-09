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У Кремлі наполягають: візит Лукашенка не для злиття, а для союзу двох країн

Середа, 9 вересня 2020, 16:01

Речник президента РФ Дмитро Пєсков стверджує, що питання злиття або поглинання Росією Білорусі не стоїть на порядку денному майбутнього візиту Олександра Лукашенка до Москви. Обговорюватися буде інтеграція в межах Союзної держави.

Джерело: РИА Новости

Пряма мова: "Жодних злиттів, поглинань і так далі бути не може як результат візиту. Це абсолютна нісенітниця. Візит важливий, особливо з урахуванням тих днів, які переживає Білорусія. Ви знаєте, що наші відносини Особливого партнерства, союзницькі відносини, багатовекторні".

Деталі: Водночас Пєсков натякнув, що на зустрічі Лукашенко і Путін будуть говорити про інтеграцію в межах Союзної держави, ЄврАзЕС і СНД. Крім того, за його словами, обговорюватимуться торговельно-економічне співробітництво, борги та енергоресурси.

Дипломатичне джерело в Москві повідомило РИА Новости, що візит президента Білорусії запланований в Росію на 14 вересня.

Теми: ЛукашенкоПутінБілорусьРосія


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