У Кремлі наполягають: візит Лукашенка не для злиття, а для союзу двох країн

Речник президента РФ Дмитро Пєсков стверджує, що питання злиття або поглинання Росією Білорусі не стоїть на порядку денному майбутнього візиту Олександра Лукашенка до Москви. Обговорюватися буде інтеграція в межах Союзної держави.

Джерело: РИА Новости

Пряма мова: "Жодних злиттів, поглинань і так далі бути не може як результат візиту. Це абсолютна нісенітниця. Візит важливий, особливо з урахуванням тих днів, які переживає Білорусія. Ви знаєте, що наші відносини Особливого партнерства, союзницькі відносини, багатовекторні".

Деталі: Водночас Пєсков натякнув, що на зустрічі Лукашенко і Путін будуть говорити про інтеграцію в межах Союзної держави, ЄврАзЕС і СНД. Крім того, за його словами, обговорюватимуться торговельно-економічне співробітництво, борги та енергоресурси.

Дипломатичне джерело в Москві повідомило РИА Новости, що візит президента Білорусії запланований в Росію на 14 вересня.