Зеленський про мерів-бунтарів проти карантину: Хочуть подобатись виборцям
На думку президента Володимира Зеленського, деякі мери міст виступають проти посилення карантину, щоб подобатись електорату на передодні місцевих виборів.
Джерело: спілкування глави держави з журналістами на Хмельниччині, яке транслює пресслужба президента у Facebook
Пряма мова: "Всі ці бунтарі… Я розумію, що перед місцевими виборами вони хочуть подобатись людям і все відчиняти, надавати можливість ходити без масок, закривати очі і не бачити, що просто раптом в їхніх містах за день 200-250 дітей захворіли".
Деталі: Зеленський попередив, що таке ставлення може призвести до нестачі ліжок в лікарнях.
Він наголосив, що держава має захищати людей, не зважаючи на деякі незручності для них.
Президент закликав представників місцевої влади бути однією командою з центральним керівництвом країни.
Зеленський навіть запропонував провчити мерів-бунтарів. Порахувати кількість загиблих від Covid-19 через їхній бунт і змусити міських голів особисто ходити по домівках сімей померлих і "дивитися їм у вічі".
Нагадаємо: Деякім мерам не подобається, що їхні міста відносять до червоної зони епідемії коронавірусу і, відповідно, вводять там жорсткий карантин. Вони відмовляються виконувати обмежування і навіть поргрожує судитися з центральною владою.