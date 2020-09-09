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Зеленський про мерів-бунтарів проти карантину: Хочуть подобатись виборцям

Середа, 9 вересня 2020, 16:45
Зеленський про мерів-бунтарів проти карантину: Хочуть подобатись виборцям

На думку президента Володимира Зеленського, деякі мери міст виступають проти посилення карантину, щоб подобатись електорату на передодні місцевих виборів.

Джерело: спілкування глави держави з журналістами на Хмельниччині, яке транслює пресслужба президента у Facebook

Пряма мова: "Всі ці бунтарі… Я розумію, що перед місцевими виборами вони хочуть подобатись людям і все відчиняти, надавати можливість ходити без масок, закривати очі і не бачити, що просто раптом в їхніх містах за день 200-250 дітей захворіли".

Деталі: Зеленський попередив, що таке ставлення може призвести до нестачі ліжок в лікарнях.

Він наголосив, що держава має захищати людей, не зважаючи на деякі незручності для них.

Президент закликав представників місцевої влади бути однією командою з центральним керівництвом країни.

Зеленський навіть запропонував провчити мерів-бунтарів. Порахувати кількість загиблих від Covid-19 через їхній бунт і змусити міських голів особисто ходити по домівках сімей померлих і "дивитися їм у вічі".

Нагадаємо: Деякім мерам не подобається, що їхні міста відносять до червоної зони епідемії коронавірусу і, відповідно, вводять там жорсткий карантин. Вони відмовляються виконувати обмежування і навіть поргрожує судитися з центральною владою.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Зеленськиймісцева владакарантинкоронавірус
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