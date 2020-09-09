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У Києві затримали одного з ватажків ІДІЛ – СБУ

Середа, 9 вересня 2020, 18:22
У Києві затримали одного з ватажків ІДІЛ – СБУ

Служба безпеки України затримала в столиці одного із керівників міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який перебуває у розшуку за лінією Інтерполу.

Джерело: сайт СБУ

Деталі: За даними спецслужби, злочинець є вихідцем із однієї з пострадянських країн та входить до керівної ланки терористів "ІД".

Встановлено, що свого часу затриманий був заступником відомого чеченського радикального ісламіста Ахмеда Чатаєва, якого підозрюють в організації теракту в Міжнародному аеропорту Ататюрк у 2016 році. Іноземець брав участь у бойових діях на території Сирії та Іраку, займався підбором і підготовкою бойовиків, організацією терактів.

 

У 2018 році терорист за підробленими документами незаконно прибув в Україну. На Київщині він створив злочинне угруповання, до якого входили вихідці із країн Центральної Азії. За оперативною інформацією, протягом цього часу він продовжував здійснювати координацію осередків ІДІЛ за кордоном.

Затримали терориста в столиці. Наразі він перебуває під арештом терміном 40 діб. Розпочато процедуру екстрадиційної перевірки.

 

СБУ також перевіряє можливу причетність міжнародного злочинця та учасників злочинного угруповання до підготовки терористичних актів на території України.

Українська правда

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Теми: Київтероризміслам
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