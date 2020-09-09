У Києві затримали одного з ватажків ІДІЛ – СБУ

Служба безпеки України затримала в столиці одного із керівників міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який перебуває у розшуку за лінією Інтерполу.

Джерело: сайт СБУ

Деталі: За даними спецслужби, злочинець є вихідцем із однієї з пострадянських країн та входить до керівної ланки терористів "ІД".

Встановлено, що свого часу затриманий був заступником відомого чеченського радикального ісламіста Ахмеда Чатаєва, якого підозрюють в організації теракту в Міжнародному аеропорту Ататюрк у 2016 році. Іноземець брав участь у бойових діях на території Сирії та Іраку, займався підбором і підготовкою бойовиків, організацією терактів.

У 2018 році терорист за підробленими документами незаконно прибув в Україну. На Київщині він створив злочинне угруповання, до якого входили вихідці із країн Центральної Азії. За оперативною інформацією, протягом цього часу він продовжував здійснювати координацію осередків ІДІЛ за кордоном.

Затримали терориста в столиці. Наразі він перебуває під арештом терміном 40 діб. Розпочато процедуру екстрадиційної перевірки.

СБУ також перевіряє можливу причетність міжнародного злочинця та учасників злочинного угруповання до підготовки терористичних актів на території України.