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Кабмін розширив перелік іноземців, яким дозволено в'їзд, але заборонив транзит

Середа, 9 вересня 2020, 18:32

Набули чинності зміни до переліку виключень для іноземців, яким не заборонено в’їзд в Україну.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі:  Постанова Кабінету міністрів від 2 вересня 2020 р. № 791 оприлюднена на офіційному сайті уряду.

Зокрема абзац, у якому йде мова про осіб, які мають родинні зв’язки з громадянами України, розширено: під заборону в’їзду не потрапляють тепер підпадають особи, які є одним із подружжя, батьками, дітьми, бабою або дідом громадянина України. При цьому прикордонники звертають увагу, що згідно з законодавством правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.

Разом з тим, відповідно до змін скасовується норма, що передбачала можливість в’їзду в Україну іноземців, які прямували територією нашої держави транзитом.

Також деталізовано й питання, якщо особи прямують в Україну на навчання. Власне відповідний абзац доповнено, що це мають бути заклади вищої освіти.

Нагадаємо: 28 серпня Україна закрила кордони для в’їзду іноземців для того, щоби захиститися від спалаху епідемії через паломництво хасидів до Умані. Водночас це рішення викликало критику через незбалансованість.

Знати більше: Руйнівна самоізоляція: як закриття кордонів урядом Шмигаля знищує довіру до України.

Українська правда
Теми: кордонКабінет міністрівПрикордонна служба


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