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Черновецький позивається до Кабміну через статус російської мови

Середа, 9 вересня 2020, 19:31
Фото: LIGA.net

Окружний адміністративний суд міста Києва отримав позов від Леоніда Черновецького з вимогою зобов’язати Кабмін внести до Верховної Ради проєкт закону про надання російській мові статусу державної.

Джерело:  пресслужба ОАСК

Дослівно: "До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов, у якому суд просять зобов’язати Кабінет міністрів  внести до Верховної Ради проєкт закону про надання російській мові статусу державної. Позивачем зазначений Леонід Черновецький, відповідачем – Кабінет міністрів".

Деталі: Позивач просить визнати протиправною бездіяльність уряду, яка, на його думку, полягає у невнесенні зазначеного законопроєкту на розгляд парламенту.

Суд повідомив, що вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Довідково: Стаття 10 Конституції:

  • Державною мовою в Україні є українська мова.
  • Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
  • В Україні гарантується вільний розвиток, використання та захист російської, інших мов національних меншин України.
  • Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Українська правда
Теми: ОАСКЧерновецький


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