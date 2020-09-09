Черновецький позивається до Кабміну через статус російської мови
Окружний адміністративний суд міста Києва отримав позов від Леоніда Черновецького з вимогою зобов’язати Кабмін внести до Верховної Ради проєкт закону про надання російській мові статусу державної.
Джерело: пресслужба ОАСК
Дослівно: "До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов, у якому суд просять зобов’язати Кабінет міністрів внести до Верховної Ради проєкт закону про надання російській мові статусу державної. Позивачем зазначений Леонід Черновецький, відповідачем – Кабінет міністрів".
Деталі: Позивач просить визнати протиправною бездіяльність уряду, яка, на його думку, полягає у невнесенні зазначеного законопроєкту на розгляд парламенту.
Суд повідомив, що вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.
Довідково: Стаття 10 Конституції:
- Державною мовою в Україні є українська мова.
- Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
- В Україні гарантується вільний розвиток, використання та захист російської, інших мов національних меншин України.
- Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.