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Богдан: Чиновники Офісу президента таємно зустрічаються з Порошенком

Середа, 9 вересня 2020, 19:40
Богдан: Чиновники Офісу президента таємно зустрічаються з Порошенком

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан розповів, що, за його інформацією, чиновники ОП періодично зустрічаються з екс-президентом Петром Порошенком за обідом у ресторані.

Джерело: інтерв'ю Богдана журналісту Дмитру Гордону

Пряма мова: "Я чув, що деякі чиновники Офісу президента часто бувають в "Санаханті" (ресторан у центрі Києва - УП), де "абсолютно випадково" обідають з Петром Олексійовичем. І ці "збіги" бувають дуже-дуже часто".

Деталі: Зокрема, за його словами, зустрічається сам нинішній голова ОП Андрій Єрмак.

Так Богдан прокоментував припущення Гордона, що, хоча проти колишнього президента Петра Порошенка порушили багато справ, насправді саджати його у в'язницю ніхто не збирається.

За словами ексглави ОП, "деякі телеграм-канали", яким він вірить, писали, що такі зустрічі відбувалися мінімум 4 рази.

Результат таких зустрічей, на думку Богдана, - "роздмухування рейтингу Порошенка".

"Це точно розпаси, тому що таке "глупство", яке відбувається, по дурості неможливо зробити", - додав він.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: БогданПорошенкоОфіс президента
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