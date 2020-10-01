Масштабні пожежі на Луганщині: людей евакуюють у школи, навчальний процес призупинили
Мешканців поселень на Луганщині, які постраждали від пожеж, евакуюють у підготовлені пункти прийому в місті Сєвєродонецьк.
Джерело: офіційний сайт Сєвєродонецької міської ради
Дослівно: "Для евакуації жителів селищ, які постраждали від пожеж, підготовлені пункти прийому людей.
Підготовлено школи 8 і 17. Завезено все необхідне. Буде забезпечено гаряче харчування.
У разі необхідності ще три школи міста Сєвєродонецька підготовлені для прийому евакуйованих людей. Це школи 20, 16, 18.
Автобуси підготовлені для евакуації і знаходяться на в'їзді в місто з боку Воронове.
Цілодобово працює штаб ліквідації пожежі на Луганщині - 095-910-19-20"
Деталі: Згодом військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецька повідомила, що "прийнято рішення призупинити навчальний процес 1 жовтня у сєвєродонецьких школах".