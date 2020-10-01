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Масштабні пожежі на Луганщині: людей евакуюють у школи, навчальний процес призупинили

Четвер, 1 жовтня 2020, 02:48
Масштабні пожежі на Луганщині: людей евакуюють у школи, навчальний процес призупинили

Мешканців поселень на Луганщині, які постраждали від пожеж, евакуюють у підготовлені пункти прийому в місті Сєвєродонецьк.

Джерело: офіційний сайт Сєвєродонецької міської ради

Дослівно: "Для евакуації жителів селищ, які постраждали від пожеж, підготовлені пункти прийому людей.

Підготовлено школи 8 і 17. Завезено все необхідне. Буде забезпечено гаряче харчування.

У разі необхідності ще три школи міста Сєвєродонецька підготовлені для прийому евакуйованих людей. Це школи 20, 16, 18.

Автобуси підготовлені для евакуації і знаходяться на в'їзді в місто з боку Воронове.

Цілодобово працює штаб ліквідації пожежі на Луганщині - 095-910-19-20"

Деталі: Згодом військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецька повідомила, що "прийнято рішення призупинити навчальний процес 1 жовтня у сєвєродонецьких школах".

"Українська правда" у Threads

Теми: Луганська областьпожежа
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