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У вересні коронавірус діагностували у 8 мільйонів людей

Четвер, 1 жовтня 2020, 04:35

За вересень у світі COVID-19 виявили у понад 8,5 мільйонів людей. Померло за цей час 165 тисяч пацієнтів.  

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: Станом на 30 вересня у світі зафіксовано 34,1 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 25 мільйонів людей. 1 018 209 пацієнтів померло.

Наразі серед країн Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Франція, Іспанія, Росія, Великобританія та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 14-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія, Іспанія, Франція та Великобританія, Україна займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 25-му місці.

 
Статистика станом на 1 вересня

 
Статистика станом на 1 жовтня

Довідка:

  • Нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків OVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.
  • 25 вересня у світі виявили найбільшу кількість випадків COVID-19 за добу з початку пандемії + 317 тисяч людей з коронавірусом. Померло в цей день 5762 пацієнтів.  

Знати більше:

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Теми: коронавірус


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