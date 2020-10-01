У США хочуть змінити регламент дебатів кандидатів у президенти
Четвер, 1 жовтня 2020, 06:03
Комісія з президентських дебатів США розглядає можливість внести зміни в порядок проведення двох наступних дебатів Джо Байдена і Дональда Трампа.
Джерело: видання The Hill, передає "Інтерфакс-Україна"
Дослівно: "Дебати минулої ночі ясно показали, що в формат дебатів слід внести додаткові елементи з метою гарантувати більш впорядковане обговорення питань. Комісія по президентським дебатам буде уважне вивчати зміни, які будуть прийняті, і незабаром оголосить про ці заходи".
Деталі: Видання зазначає, що відбулися напередодні дебати Байдена і Трампа викликали хвилю критики.
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