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У США хочуть змінити регламент дебатів кандидатів у президенти

Четвер, 1 жовтня 2020, 06:03
У США хочуть змінити регламент дебатів кандидатів у президенти

Комісія з президентських дебатів США розглядає можливість внести зміни в порядок проведення двох наступних дебатів Джо Байдена і Дональда Трампа.

Джерело: видання The Hill, передає "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "Дебати минулої ночі ясно показали, що в формат дебатів слід внести додаткові елементи з метою гарантувати більш впорядковане обговорення питань. Комісія по президентським дебатам буде уважне вивчати зміни, які будуть прийняті, і незабаром оголосить про ці заходи".

Деталі: Видання зазначає, що відбулися напередодні дебати Байдена і Трампа викликали хвилю критики.

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Теми: СШАвиборидебати
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