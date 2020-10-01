На Луганщині вогонь загрожує 22 населеним пунктам, село Вороново згоріло

Найбільш складна обстановка з пожежами в Луганській області – вздовж лінії розмежування від Станиці-Луганської до Сєверодонецька, де лісові пожежі загрожують 22 населеним пунктам, є 6 основних осередків пожеж.

Джерело: Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Луганській області, Олександр Махов у Facebook

Дослівно ДСНС: "На території Луганської області триває гасіння лісових пожеж у Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському районах, де у зв'язку з сильними поривами вітру, відбулося поширення вогню.

Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування від Станиці-Луганської до Сєверодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів".

Деталі: Основні осередки лісових пожеж:

- осередок №1 між населеними пунктами Байдівка та Половинкине (Старобільський район) локалізовано на площі 8 га. Не допущено розповсюдження вогню на ці населені пункти.

- осередок № 2 між селами Піщане, Нижньотепле, Артема (Станично-Луганський район). Загоряння очерету та сухої рослинності на площі понад 20 га. Евакуація не проводилася.

- осередок № 3, який виник поблизу Трьохізбенки (Новоайдарський район) внаслідок сильного вітру (20 м/с) по лісовим масивам поширився до Сєверодонецька (за даними лісгоспів вогнем пройдено близько 8,8 тис. га).

Рятувальники на околиці Сєверодонецька гасять пожежі на складі побутової хімії та лакофарбових виробів. Пожежі на заводі антисептиків (зберігається 30 тон спирту) та на хлораторній насосної станції ліквідовано (зберігається 280 кг хлору). На даний час розповсюдження вогню в сторону м. Сєверодонецька немає.

- осередок № 4 поблизу с. Вільхове (Станично-Луганський район) вогнем пройдено 200 га лісу.

- осередок № 5 поблизу с. Болотене (Станично-Луганський район) загоряння понад 6 га очерету та сухої рослинності.

- осередок № 6 поблизу сіл Лобочеве, Геєвка (Станично-Луганський район) сталася лісова пожежа на площі 300 га.





За попередніми оцінками орієнтовна площа, пройдена вогнем, складає близько 9,3 тис. гектарів.

Внаслідок пожеж загинуло 4 особи (3 цивільних, 1 працівник лісгоспу) та госпіталізовано 10 осіб.

За оперативними даними евакуйовано 120 чоловік.

Збитки, кількість знищених та пошкоджених будівель і споруд - уточнюється органами місцевої влади.

Роботи проводяться у цілодобовому режимі на усіх 6 основних осередках пожеж. Всього до гасіння залучено 1 229 осіб та 204 од. техніки, у тому числі від, ДСНС, ЗСУ, Нацполіції.

Пряма мова Махова: "Пожежа на Луганщині. Село Вороново вигоріло вщент. На даний момент відомо про чотирьох загиблих. Гасіння триває".

Довідка: За прогнозом Укргідрометцентру на території Луганської області з 1 по 5 жовтня буде спостерігатися малохмарна погода без опадів, 1 жовтня пориви вітру до 20 м/с, в інші дні вітер 3-12 м/с. Температура повітря вдень від 17 до 25 градусів.