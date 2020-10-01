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Італія може продовжити надзвичайний стан до 31 січня

Четвер, 1 жовтня 2020, 09:06
Фото з Twitter ЄП

Італійський уряд розглядає можливість продовжити дію надзвичайного стану, запровадженого у зв’язку з пандемією, до 31 січня наступного року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Термін дії чинного положення про надзвичайний стан спливає 15 жовтня, однак епідеміологи пропонують продовжити його на значно доший строк.

На засіданні уряду у середу обговорювалась можливість продовження надзвичайного стану до кінця цього року і навіть довше – до 31 січня у зв’язку з очікуваннями тривалості епідемії.

Надзвичайний стан дає уряду більше повноважень і дозволяє оминати бюрократичні процедури у прийнятті рішень, що зазвичай потребує багато часу.

Протягом минулої доби в Італії зафіксований 1851 новий випадок коронавірусу і 19 смертей. Рівень зараження в останні дні відносно стабільний.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що повторний надзвичайний стан запроваджують Чехія і Словаччина.

Теми: Італіякоронавірус


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