Синоптики розповіли, якою буде погода у жовтні

У жовтні середня місячна температура буде в межах кліматичної норми і становитиме 7-12° тепла, аномальних опадів не очікується.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "Середня місячна температура передбачається 7-12° тепла (в горах 6-7° тепла), що близько до середніх багаторічних значень".

Деталі: У жовтні очікується 30-65 мм опадів (в Карпатах місцями 75-100 мм), що також у межах середніх багаторічних значень.

Синоптики зазначають, що традиційно в Україні середня місячна температура у жовтні складає 6-12°.

У другій та третій декадах жовтня відбувається перехід середньої добової температури через +8° у бік зниження, а в південній частині країни та на Закарпатті – у першій декаді листопада.

Абсолютний максимум температури повітря у жовтні становить 25-35°, в гірських районах 18-24°.

А абсолютний мінімум – 5-16° морозу, у північних, центральних, східних областях та в Карпатах місцями 18-23° морозу, на півдні Криму – 0-2° морозу.

Середня місячна кількість опадів складає 20-54 мм, в Карпатах до 80 мм, на високогір'ї до 120 мм.