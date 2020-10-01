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В Україні стартував осінній призов

Четвер, 1 жовтня 2020, 12:13
В Україні стартував осінній призов
Фото Нацгвардії

Із 1 жовтня в Україні стартував осінній призов на строкову військову службу, який триватиме до 31 грудня 2020 року і в рамках якого до військових формувань відправлять понад 13,5 тисячі осіб.

Джерело: пресслужба Нацгвардії у Facebook

Дослівно: "Розпочато осінній призов 2020 року. Триватиме він до кінця грудня. Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, восени до військових формувань для проходження строкової військової служби буде відправлено 13 570 осіб".

Деталі: Зокрема, до Нацгвардії планують призвати 4 970 осіб, до Збройних Сил – 7 500 осіб, до Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб та до Держприкордонслужби – 500 осіб.

Повідомляється, що усі заходи здійснюватимуться з дотриманням умов карантину. Перед прибуттям до обласного збірного пункту усіх призовників тестуватимуть методом ІФА.

Якщо тест ІФА буде позитивним, то людину повезуть на ПЛР-тест.

Восени призиватимуть чоловіків віком від 20 до 27 років, які попередньо не проходили строкову службу і мають військовий обов’язок перед державою.

Водночас юнаки від 18 років можуть підписати контракт (3 роки) з військовою структурою на вибір.

Українська правда

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Теми: Збройні силиарміяпризов
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