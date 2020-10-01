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Місцеві вибори: українці надають перевагу досвідченим політикам, а не "новим обличчям"

Четвер, 1 жовтня 2020, 13:10

Українці за місяць до місцевих виборів вважають, що на місцевому рівні важливіше мати досвідчених політиків, ніж "нові обличчя".

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг", проведеного 25-28 вересня

Дослівно: "Більшість опитаних (60-70%) вважають, що для партій на місцевому рівні більш важливо мати сильного місцевого лідера, ніж відомого національного, досвідчених політиків, ніж "нові обличчя", хорошу команду, ніж сильного лідера.

59% вважають, що для партії на місцевому рівні важливіші соціально-економічні ініціативи, ніж ідеологічна позиція (14%)".

Деталі: 34% респондентів вважають, що для місцевої партії важливіше, аби вона підтримувала курс президента Володимира Зеленського, натомість 26% – бути в опозиції до чинного президента. Водночас, для майже 40% фактор підтримки влади не є важливим у виборі.

45% опитаних вважають, що для кандидата на міського/сільського голову важливіше вирішувати поточні проблеми. Водночас, майже стільки ж (43%) переконані, що йому важливіше пропонувати стратегію розвитку населеного пункту.

Крім того, третина опитаних готові підтримати на виборах діючого голову населеного пункту, стільки ж – за іншого кандидата, ще 35% – не визначилися у цьому питанні.

Зокрема, 58% тих, хто обирають чинного очільника міста/села, бо вважають його сильним головою населеного пункту, 16% обирають його через те, що вважають його хорошою людиною, а 20% – через те, що інші кандидати гірші.

 
 
 

Опитування проводилося соціологічною групою Рейтинг 25-28 вересня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Для дослідження опитали 5000 респондентів метод CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності не більше 1,4%.

Українська правда
Теми: опитуваннявиборимісцева влада


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