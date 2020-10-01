Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Політики на рекламу у Facebook витратили понад $2,5 млн

Четвер, 1 жовтня 2020, 13:39
Фото "Чесно"

Українські політики до завершення реєстрації кандидатами на місцевих виборах у ЦВК витратили на рекламу у Facebook понад 2,5 млн доларів.

Джерело: Громадський рух "Чесно"

Дослівно: "Від 1 до 25 вересня на політичну рекламу у Facebook було витрачено понад 1 мільйон доларів (більш ніж 28 мільйонів гривень). Загалом же витрати на політичну та соціальну рекламу в українському сегменті соцмережі 2020 року перевищили 2,56 мільйона доларів".

Деталі: Відзначається, що за 25 днів вересня витрати на соцмережі зросли у понад 2 рази порівняно із серпнем. Цього місяця на рекламу найбільше витрачали партійні сторінки та особисті сторінки політиків – на них припадає близько 75% усіх витрат у вересні. 

У "Чесно" нагадали, що до 25 вересня тривало подання документів на реєстрацію кандидатів, а трансльована до реєстрації реклама формально не є агітацією й фактично не регулюється законом. 

 

Найбільше на рекламу у Facebook у вересні витратила партія "За майбутнє" та її представники – понад 203 тисячі доларів.

Левова частка витрат політсили припадає на рекламу з партійної сторінки та сторінок Ігоря Палиці й Олександра Шевченка.

Партія "Слуга народу" за рекламу в соцмережах у вересні заплатили 137 тисяч доларів – в основному просували кандидатів у мери Києва (Ірину Верещук) та Кривого Рогу (Дмитра Шевчика).

У трійку лідерів рейтингу потрапила партія "Наш край" з 64 тисячами доларів.

Традиційно багато на соцмережі витратили "Європейська солідарність" (46 тисяч доларів), ОПЗЖ (39 тисяч доларів), "Перемога Пальчевського" (38 тисяч доларів), "Пропозиція" (35 тисяч доларів) і "Батьківщина" (25 тисяч доларів).

Також повідомляється, що у вересні активізувалися сторінки, які до того не існували або не витрачали грошей на рекламу. 

Наприклад, новостворена сторінка "Екопартія Берези" за 3 тижні вересня заплатила за рекламу 8,9 тисячі доларів, "Київщина ЗА Майбутнє" – понад 9 тисяч доларів, а партії "Екологічна альтернатива" – понад 8,8 тисячі доларів.

 

Теми: виборипартіїрекламасоцмережі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновлено від 12.37, відеоПожежа на Луганщині: детонують боєприпаси, вогонь дістався пункту пропуску з ОРЛО

оновлено, відеоКількість жертв пожеж на Луганщині збільшилась

інфографіка"Слуга народу" більше не приголомшує відривом від "ЄС" і "ОПЗЖ"

В Україні буде до 9 тисяч нових випадків COVID-19 щодня. Прогнози ВООЗ

Антикорсуд відсторонив голову Державної судової адміністрації через змову з Вовком

4 069 нових хворих на COVID в Україні, 64 людини померли за добу

Усі новини...
вибори
Місцеві вибори: українці надають перевагу досвідченим політикам, а не "новим обличчям"
Мер Умані братиме учать у виборах: після вказівки ЦВК його зареєстрували
"Слуга народу" більше не приголомшує відривом від "ЄС" і "ОПЗЖ"
Останні новини
14:01
оновлено від 12.37, відеоПожежа на Луганщині: детонують боєприпаси, вогонь дістався пункту пропуску з ОРЛО
14:01
Двоє журналістів Le Monde отримали поранення внаслідок обстрілу у Нагірному Карабаху
13:59
У НАЗК вважають, що можуть карати президента, але довіряють це питання Конституційному Суду
13:58
У Telegram з'явилась функція коментування постів
13:56
мапаУ п’ятницю в Україні збережеться мряка, але на вихідні потепліє
13:52
Препарат, який нахвалював Трамп, не допомагає вберегтися від COVID-19. Дослідження
13:51
За 4 роки Google продала 18 мільйонів смартфонів Pixel. Samsung і Apple - більше мільярда
13:50
відео"Батя, кидай велосипед, згориш": патрульні показали, як рятували людей на Луганщині
13:47
В Раді хочуть скасувати штрафи за самогоноваріння "для власного споживання"
13:39
Політики на рекламу у Facebook витратили понад $2,5 млн
Усі новини...