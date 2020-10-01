Політики на рекламу у Facebook витратили понад $2,5 млн

Українські політики до завершення реєстрації кандидатами на місцевих виборах у ЦВК витратили на рекламу у Facebook понад 2,5 млн доларів.

Джерело: Громадський рух "Чесно"

Дослівно: "Від 1 до 25 вересня на політичну рекламу у Facebook було витрачено понад 1 мільйон доларів (більш ніж 28 мільйонів гривень). Загалом же витрати на політичну та соціальну рекламу в українському сегменті соцмережі 2020 року перевищили 2,56 мільйона доларів".

Деталі: Відзначається, що за 25 днів вересня витрати на соцмережі зросли у понад 2 рази порівняно із серпнем. Цього місяця на рекламу найбільше витрачали партійні сторінки та особисті сторінки політиків – на них припадає близько 75% усіх витрат у вересні.

У "Чесно" нагадали, що до 25 вересня тривало подання документів на реєстрацію кандидатів, а трансльована до реєстрації реклама формально не є агітацією й фактично не регулюється законом.

Найбільше на рекламу у Facebook у вересні витратила партія "За майбутнє" та її представники – понад 203 тисячі доларів.

Левова частка витрат політсили припадає на рекламу з партійної сторінки та сторінок Ігоря Палиці й Олександра Шевченка.

Партія "Слуга народу" за рекламу в соцмережах у вересні заплатили 137 тисяч доларів – в основному просували кандидатів у мери Києва (Ірину Верещук) та Кривого Рогу (Дмитра Шевчика).

У трійку лідерів рейтингу потрапила партія "Наш край" з 64 тисячами доларів.

Традиційно багато на соцмережі витратили "Європейська солідарність" (46 тисяч доларів), ОПЗЖ (39 тисяч доларів), "Перемога Пальчевського" (38 тисяч доларів), "Пропозиція" (35 тисяч доларів) і "Батьківщина" (25 тисяч доларів).

Також повідомляється, що у вересні активізувалися сторінки, які до того не існували або не витрачали грошей на рекламу.

Наприклад, новостворена сторінка "Екопартія Берези" за 3 тижні вересня заплатила за рекламу 8,9 тисячі доларів, "Київщина ЗА Майбутнє" – понад 9 тисяч доларів, а партії "Екологічна альтернатива" – понад 8,8 тисячі доларів.