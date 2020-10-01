Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Політики на рекламу у Facebook витратили понад $2,5 млн

Четвер, 1 жовтня 2020, 13:39
Політики на рекламу у Facebook витратили понад $2,5 млн
Фото "Чесно"

Українські політики до завершення реєстрації кандидатами на місцевих виборах у ЦВК витратили на рекламу у Facebook понад 2,5 млн доларів.

Джерело: Громадський рух "Чесно"

Дослівно: "Від 1 до 25 вересня на політичну рекламу у Facebook було витрачено понад 1 мільйон доларів (більш ніж 28 мільйонів гривень). Загалом же витрати на політичну та соціальну рекламу в українському сегменті соцмережі 2020 року перевищили 2,56 мільйона доларів".

Деталі: Відзначається, що за 25 днів вересня витрати на соцмережі зросли у понад 2 рази порівняно із серпнем. Цього місяця на рекламу найбільше витрачали партійні сторінки та особисті сторінки політиків – на них припадає близько 75% усіх витрат у вересні. 

У "Чесно" нагадали, що до 25 вересня тривало подання документів на реєстрацію кандидатів, а трансльована до реєстрації реклама формально не є агітацією й фактично не регулюється законом. 

 

Найбільше на рекламу у Facebook у вересні витратила партія "За майбутнє" та її представники – понад 203 тисячі доларів.

Левова частка витрат політсили припадає на рекламу з партійної сторінки та сторінок Ігоря Палиці й Олександра Шевченка.

Партія "Слуга народу" за рекламу в соцмережах у вересні заплатили 137 тисяч доларів – в основному просували кандидатів у мери Києва (Ірину Верещук) та Кривого Рогу (Дмитра Шевчика).

У трійку лідерів рейтингу потрапила партія "Наш край" з 64 тисячами доларів.

Традиційно багато на соцмережі витратили "Європейська солідарність" (46 тисяч доларів), ОПЗЖ (39 тисяч доларів), "Перемога Пальчевського" (38 тисяч доларів), "Пропозиція" (35 тисяч доларів) і "Батьківщина" (25 тисяч доларів).

Також повідомляється, що у вересні активізувалися сторінки, які до того не існували або не витрачали грошей на рекламу. 

Наприклад, новостворена сторінка "Екопартія Берези" за 3 тижні вересня заплатила за рекламу 8,9 тисячі доларів, "Київщина ЗА Майбутнє" – понад 9 тисяч доларів, а партії "Екологічна альтернатива" – понад 8,8 тисячі доларів.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: виборипартіїрекламасоцмережі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: