"Батя, кидай велосипед, згориш": патрульні показали, як рятували людей на Луганщині

Протягом ночі патрульні допомагали мешканцям охоплених вогнем сіл у Луганській області евакуюватися з пекельної пастки.

Джерело: Патрульна поліція Луганщини, МВС

Деталі: З минулого вечора патрульні Северодонецька несуть службу в посиленому режимі у зв’язку з пожежами. За тривогою підняли інспекторів роти тактико-оперативного реагування патрульної поліції (ТОР).

Патрульні допомагали евакуювати мешканців найбільш постраждалих від вогню сіл поблизу Северодонецька, за можливості звільняли проїжджу частину від повалених гілок та дерев.

Декілька разів поліцейські повертались до охоплених полум'ям вулиць, збирали до свого автомобіля людей та вивозили їх до безпечної частини Северодонецька.