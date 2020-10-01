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У п’ятницю в Україні збережеться мряка, але на вихідні потепліє

Четвер, 1 жовтня 2020, 13:56

У п'ятницю, 2 жовтня, по всій Україні прогнозують хмарну, вологу погоду з дощами, але на вихідні дещо потепліє.

Джерело: Facebook-сторніка синоптика Наталі Діденко

Дослівно: "П‘ятниця буде в Україні хмарною, вогкою, з періодичними дощами.

Проте на Сході, а також на Сумщині та Полтавщині суттєві опади завтра малоймовірні.

Вітер ще залишатиметься поривчастим, будьте обережними".

Деталі: Температура повітря у другий день жовтня буде найвищою на Півдні та Сході, +18+23 градуси, найнижчою на Заході, +14+17 градусів, на решті території +16+19 градусів.

 

Крім того, 2 жовтня в Карпатах вночі значні дощі. Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

У Києві в п’ятницю буде хмарно, поривчастим вітром, є ймовірність дощу. Температура повітря коливатиметься близько +17+18 градусів.

За словами синоптика, на вихідні потепліє до +19+22 градусів.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна


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