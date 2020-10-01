"Не діліть людей на сорти": Меджліс закликав офіс Зеленського повернути 100 українців із Сирії

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав владу України допомогти повернути на батьківщину 100 українських жінок і дітей з сирійського табору біженців Ель-Холл.

Джерело: Чубаров, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Мені здається, що для подальших кроків немає політичного рішення. Я просто не розумію ставлення Офісу президента України, я говорю відкрито. Я не хочу говорити банальні речі про те, що життя кожної людини безцінне. Я дуже аплодую, коли ми, як держава, робимо, все для того, щоб врятувати 5,7,10 людей...

Але ще раз хочу сказати, коли люди опиняються в умовах, коли їх життю загрожує небезпека, ми повинні бути однаково зобов'язаними і відповідальними. Щодо біженців Сирії я такої відповідальності з боку Офісу президента абсолютно не бачу".

Деталі: Він зазначив, що Меджліс намагався проводити роботу з повернення біженців з таких територій, як Сирія, "в режимі кабінетів", щоб не нашкодити людям, які звернулися до них за допомогою. Однак починаючи з серпня 2019 року ця робота сповільнилася, а потім зупинилася, в той час, як Меджліс кримськотатарського народу щотижня отримує два-три звернення про допомогу.

Чубаров зазначає, що станом на травень 2019 року було список з 72 осіб, з яких 43 - це були неповнолітні діти від народження до 17 років.

Загалом станом на травень 2019 року в таборі перебували близько 73 тис. людей, з них 94% - це жінки і діти. Він зазначив, що за інформацією джерел, зараз в Ель-Холі знаходяться більше 85 тис. людей.

Пряма мова: "Я хотів би, щоб українська реальна влада, та, яка сьогодні править Україною, здійснює на основі Конституції, законів України всі повноваження, щоб вона і тут виконувала свої повноваження. Я ніяк не можу погодитися з тим, що коли ми рятуємо громадян, ми повинні їх ділити на сорти".