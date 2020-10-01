Словенія дозволила українцям в’їзд без 10-денного карантину, але з тестом

З 1 жовтня при в'їзді в Словенію громадянам України не треба проходити 10-денний карантин, якщо у них є негативний тест на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомило посольство України в Словенії, пише "Європейська правда".

30 вересня уряд Словенії прийняв зміни до попереднього рішення про перетин кордону країни, йдеться у повідомленні.

"З 1 жовтня дозволяється в’їзд в Словенію без проходження 10-денного карантину громадянам з третіх країн (у тому числі України) за наявності негативного результату тесту на COVID19 - не пізніше ніж за 48 годин, зробленого в установах чи організаціях в країнах ЄС, Шенгенської зони, Словенії або тих, які Інститут мікробіології та імунології Словенії та Національна лабораторія Словенії з охорони здоров’я визнали надійними і які є у переліку Національної лабораторії", - повідомило посольство.

Перелік установ, де можна зробити тест, у тому числі в Україні, доступний за посиланням.

Як повідомлялось раніше, Болгарія повернула вимогу про негативний результат тесту на коронавірус для мандрівників з України.