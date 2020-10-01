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Кишенькові крадії намагалися купити протекцію начальника поліції вокзалу Києва

Четвер, 1 жовтня 2020, 18:51
Кишенькові крадії намагалися купити протекцію начальника поліції вокзалу Києва

Групу кишенькових злодіїв затримали у Києві при спробі підкупити начальника поліції на залізничному вокзалі.

Джерело: поліція Києва, Київська міська прокуратура

Пряма мова начальника поліції Києва Андрія Крищенка: "Зловмисники діяли за злагодженою схемою: доки одні відволікали потерпілих, інші "чистили" їхні кишені та сумки. Зважаючи на велику кількість пасажиропотоку, громадяни легко втрачали пильність та ставали жертвами крадіїв.

Деяких фігурантів неодноразово раніше затримували за кишенькові крадіжки, тож, аби уникнути цього в подальшому, вони намагалися надати неправомірну вигоду у розмірі 30 тисяч гривень керівнику відділу поліції на залізничному вокзалі. Таку ж суму вони мали надавати йому щотижня".

Деталі: Поліцейський повідомив про незаконну пропозицію своє керівництво, після чого спільно з прокуратурою були проведені заходи з документування злочину. Після передачі хабара (1, 2 тис. доларів США) правоохоронці затримали усіх членів групи. Під час обшуків у скупників краденого було вилучено велику кількість мобільних телефонів, наручних годинників та СІМ-карток.

 
 

Затримані обґрунтовано підозрюються у скоєнні щонайменше п'ятнадцяти крадіжок лише упродовж останніх двох місяців на території залізничного комплексу.

Наразі вказаним особам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі від 160 тис. гривень до 315 тис. гривень.

Додатково: Поліція Києва нагадує громадянам бути уважними у місцях скупчення людей та слідкувати за особистими речами. Якщо ви стали свідком або жертвою правопорушення, негайно повідомляйте про це на спецлінію 102.

Українська правда

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Теми: Київполіціяпрокуратура
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