Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кишенькові крадії намагалися купити протекцію начальника поліції вокзалу Києва

Четвер, 1 жовтня 2020, 18:51

Групу кишенькових злодіїв затримали у Києві при спробі підкупити начальника поліції на залізничному вокзалі.

Джерело: поліція Києва, Київська міська прокуратура

Пряма мова начальника поліції Києва Андрія Крищенка: "Зловмисники діяли за злагодженою схемою: доки одні відволікали потерпілих, інші "чистили" їхні кишені та сумки. Зважаючи на велику кількість пасажиропотоку, громадяни легко втрачали пильність та ставали жертвами крадіїв.

Деяких фігурантів неодноразово раніше затримували за кишенькові крадіжки, тож, аби уникнути цього в подальшому, вони намагалися надати неправомірну вигоду у розмірі 30 тисяч гривень керівнику відділу поліції на залізничному вокзалі. Таку ж суму вони мали надавати йому щотижня".

Деталі: Поліцейський повідомив про незаконну пропозицію своє керівництво, після чого спільно з прокуратурою були проведені заходи з документування злочину. Після передачі хабара (1, 2 тис. доларів США) правоохоронці затримали усіх членів групи. Під час обшуків у скупників краденого було вилучено велику кількість мобільних телефонів, наручних годинників та СІМ-карток.

 
 

Затримані обґрунтовано підозрюються у скоєнні щонайменше п'ятнадцяти крадіжок лише упродовж останніх двох місяців на території залізничного комплексу.

Наразі вказаним особам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі від 160 тис. гривень до 315 тис. гривень.

Додатково: Поліція Києва нагадує громадянам бути уважними у місцях скупчення людей та слідкувати за особистими речами. Якщо ви стали свідком або жертвою правопорушення, негайно повідомляйте про це на спецлінію 102.

Українська правда
Теми: Київполіціяпрокуратура


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні оновили карантинні зони: у червоній лише два міста, Київ у жовтій

Трамп, Путін і Макрон виступили зі спільною заявою щодо Нагірного Карабаху

Мінськ відповів на відмову України визнати Лукашенка президентом

Зеленський заявив, що не пов’язує пожежі на Луганщині з обстрілами бойовиків

Справа Гандзюк: Павловський вказав, що замовником був Мангер

оновлено від 12.37, відеоПожежа на Луганщині: детонують боєприпаси, вогонь дістався пункту пропуску з ОРЛО

Усі новини...
Київ
У Києві 10 смертей від СOVID-19 за добу
Скільки коштує житло в столиці — дослідження
У Києві побили працівницю посольства США: вона померла у лікарні
Останні новини
19:13
Авіакомпанія "МАУ" переносить відновлення рейсів до Баку до кінця жовтня
19:02
Російські найманці обстріляли позиції ЗСУ поблизу Станиці Луганської
19:00
З початку року держбюджет недоотримав 7 мільярдів – Держказначейство
18:51
фото, відеоКишенькові крадії намагалися купити протекцію начальника поліції вокзалу Києва
18:50
Шкода на 500 мільйонів: СБУ викрила менеджерів київської будкомпанії у відмиванні коштів
18:45
Сейм Латвії не визнав легітимність Лукашенка
18:42
Список партії Саакашвілі на виборах в Грузії очолив співак Кікабідзе
18:21
Тютюнові компанії хочуть змінити акциз на електроні цигарки, скільки може втратити бюджет
18:20
В Україні оновили карантинні зони: у червоній лише два міста, Київ у жовтій
18:13
фотоВенедіктова орендувала держдачу вдвічі дешевше розрахункових цін ДУСі – "Схеми"
Усі новини...